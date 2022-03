Los grandes propietarios de vivienda avisan: la inversión se frenará si se desliga el IPC de los contratos de alquiler

Congelar temporalmente la cláusula de los contratos de alquiler de vivienda que permite a los caseros actualizar las rentas conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Habrá que esperar al próximo día 29, cuando el Gobierno presente el Plan de Respuesta Nacional, para ver si se incluirá esta medida, propuesta por Podemos y los sindicatos, para hacer frente a la elevada inflación. En febrero, un 7,6%. La tasa más elevada de los últimos 36 años.

"Se está analizando", apuntan desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y varias son las fórmulas que tiene sobre la mesa: desde el pacto de rentas hasta medidas fiscales. O suspender de manera temporal el hecho de que las rentas suban conforme lo hagan los precios. Esa temporalidad afectaría a 2022.

Desde Ciudadanos, por su parte, proponen modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Un cambio que consistiría en aplicar el IPC de vivienda de alquiler en lugar del IPC general en las cláusulas de actualización anual de renta.

División de opiniones

¿Qué opinan los actores del mundo del alquiler? Pues utilizando un símil taurino, se podría decir aquello de que hay división de opiniones. Porque mientras los pequeños propietarios aprueban desvincular el IPC de los contratos de alquiler, los grandes tenedores podrían perder la rentabilidad de su inversión si se llevara a cabo.

"Los grandes tenedores están sufriendo tensiones en sus planes de negocio por la subida de costes. La actualización anual del IPC en sus rentas les permite, en cierta medida, hacer frente a estas subidas", afirma Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics.

Por tanto, la medida de congelar temporalmente la cláusula de revisión de precios podría afectar negativamente a las inversiones en el inmobiliario. "La actualización del IPC permite mantener estable la rentabilidad de la inversión en este tipo de inmovilizado. Si se congelase, en algunos casos, podría eliminar la rentabilidad, ya que no es un activo con grandes rentabilidades debido a su certidumbre generalizada", sostiene Bermúdez.

Por tanto, y en relación con los grandes tenedores y su cumplimiento de los contratos, "estos están muy preocupados por la seguridad legal de sus inversiones. Por tanto, sí los cumplen".

Cuestión de tiempo y dinero

Por lo que respecta a los pequeños propietarios, hay que tener en cuenta que la vivienda es un valor refugio del ahorro. Y su interés ha crecido desde la pandemia. Dos de cada tres españoles barajan mudarse de vivienda en los próximos años porque es un valor refugio y por el impacto del IPC en el alquiler, según el 'Observatorio Aedas Homes'.

"Nos parece bien una medida transitoria para no encarecer los alquileres de manera artificial. Es decir, con un IPC disparado por agentes externos al mercado de alquiler en España", señalan desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

Según José Ramón Zurdo, su director general, "tendría que ser algo transitorio y a través de un Decreto Ley que modifique la LAU". Eso si quieren hacerlo rápido. Si no, habría que tramitarlo como un proyecto de ley".

La Agencia Negociadora del Alquiler pidió a sus clientes arrendadores que no aplicaran "en su totalidad el incremento que se está produciendo con este IPC de guerra". Y les conminó a actualizar la renta con un IPC a la mitad de su valor o bien que, directamente, no lo aplicaran.

"De aplicar estas subidas tan altas del IPC se puede producir una mayor rotación en el alquiler, debido a que los inquilinos buscarán rentas más bajas y dejarán las viviendas antes de tiempo", afirma Sergio Zurdo, directivo de ANA. Algo que afectaría a la rentabilidad prevista por los arrendadores al permanecer los inquilinos menos tiempo arrendados. "Por otro lado, se incrementaría la probabilidad de impagos, debido a que los salarios no se han incrementado en la misma medida que la subida del IPC", añade.

Antes de que el IPC se disparase, concretamente en diciembre, ANA ya recomendó a los propietarios que no aplicasen el incremento del IPC. Y así parece haber sido: un 85% de los arrendadores no han aplicado el incremento total. Y de este porcentaje, uno de cada cuatro, directamente, no lo ha aplicado.

"Los propietarios rara vez trasladan al precio del contrato de alquiler la subida completa del IPC. Estamos seguros de que tampoco se producirán las subidas completas del IPC en las rentas en esta ocasión. Durante los peores meses de la pandemia ya quedó demostrado que los propietarios son solidarios con sus inquilinos", apunta María Andreu, directora general de Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler).

Sigue los temas que te interesan