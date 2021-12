La elevada inflación restringiría el número de compradores que habrá en el mercado inmobiliario

"Uno de los aspectos que pueden modificar el comportamiento del mercado es la elevada inflación actual y previsiblemente en el medio plazo". Esta es una de las principales conclusiones que Idealista estima para el próximo año en el mercado inmobiliario.

"El encarecimiento de la vida supondría una merma de la capacidad de ahorro de los españoles, así como una menor capacidad de financiación (tanto por falta de ahorros como por hacer frente a las cuotas con un endeudamiento razonable), lo que restringiría a algunos compradores del mercado de compra", añaden.

Sin embargo, desde el portal califican como "gran incógnita" el hecho de si el periodo inflacionario que ahora se está viviendo es transitorio o tendrá efectos de segunda ronda, al trasladarse a los salarios por encima de lo previsto. Ello podría provocar que la elevada inflación fuera permanente.

Estabilización

Desde Idealista consideran que "no parece probable" que el BCE suba tipos en este año, debido al altísimo nivel de deuda de los países europeos, y posiblemente vaya a remolque del mercado. "Aún así, un escenario de subida de tipos al 1% o 2% no supondría un impacto significativo en los ciudadanos", añaden.

De cara al próximo año, prevén "un escenario de estabilización en los niveles actuales, sin crecimientos de doble dígito en la mayoría de los indicadores tal y cómo ha ocurrido este año, y con subidas de los precios por debajo del IPC".

Por lo que respecta a las compraventas, se mantendrán por encima de las 550.000 unidades anuales. También, es posible que las hipotecas sufran un estancamiento, o una ligera caída. "La estabilización de las compraventas podría permitir una tasa de reemplazo en la segunda mano que reduzca las tensiones actuales y mantenga los precios durante los próximos trimestres", indican.

El portal señala que, en este 2021, se ha producido un "patrón eufórico" en el mercado inmobiliario. Ahí están los datos del INE: subidas de hasta el 40% en las compraventas (superando niveles prepandemia) y crecimientos interanuales por encima del 60% en las hipotecas.

Además, Idealista ha recordado que un importante volumen de familias se cambia de entidad para aprovecharse de los tipos históricamente bajos que hay actualmente en el mercado. "A pesar de la guerra de precios, los bancos no han modificado sustancialmente los criterios de riesgo, y la ratio de esfuerzo de las nuevas hipotecas se mantiene por debajo del 35%". Eso sí, no creen que estos datos correspondan a un sobrecalentamiento sino que "se sitúan en los valores razonables que hubieran alcanzado de no haber tenido lugar la pandemia".

Sobre el stock inmobiliario, desde Idealista han puesto de ejemplo los distintos escenarios que viven Madrid y Barcelona para evidenciar las diferencias. Mientras que en Madrid la oferta que encuentra en Idealista una persona que busca comprar vivienda en diciembre de 2021 es un 14% inferior a la que había hace un año, en la ciudad de Barcelona encuentra un 3% más.

"De hecho, si comparamos los datos con el mínimo de la pandemia de mayo de 2020, la oferta en Madrid es solo un 7% más elevada, mientras que en Barcelona crece hasta el 30%", ha recordado.

Respecto al precio, recuerdan que este sigue creciendo por debajo del 5% interanual (3,5% en el mes de noviembre). El crecimiento en Madrid es aún menor (0,2%) y en Barcelona se siguen produciendo caídas (-3%).

Montaña rusa en el alquiler

El alquiler ha vivido una auténtica "montaña rusa" con la irrupción de la pandemia. "En verano vivimos una situación inédita con un stock que llegó a máximos a principios de verano, incrementándose un 137% frente al escenario anterior al coronavirus en Madrid y del 107% en Barcelona. Cuando la normalidad comienza a instalarse en julio de este año y la mayoría de Ertes terminan, el teletrabajo se convierte en una fórmula híbrida, vuelven los estudiantes y los turistas a las ciudades, la oferta comienza a caer rápidamente, un 55% menos en Madrid y un 68% en Barcelona".

Madrid tiene un 6% más oferta que antes de marzo de 2020, mientras que en Barcelona se ha reducido un 34%. "Posiblemente debido a la regulación del mercado del alquiler en Cataluña y al trasvase de viviendas al mercado de venta, Barcelona ha retrocedido al mismo nivel de oferta que tenía en 2017, mientras que en Madrid se mantiene en la línea en la que hubiera estado de no haber mediado una pandemia", explican desde Idealista.

En cuanto a los precios del alquiler, Idealista ha indicado que la situación fue similar, ya que mientras el mercado contaba con más oferta que nunca los precios caían con fuerza. "En el mes de abril los precios llegaron a caer un 16% interanual en Barcelona, mientras que en mayo en Madrid la caída fue del 13%. La reducción del stock ha provocado que los últimos datos del mes de noviembre arrojen una caída de solo el 1,6% en Barcelona y del 4,9% en Madrid, aunque ya se empiezan a observar subidas trimestrales en ambos mercados", ha sentenciado

