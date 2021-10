La transición energética no llega a la 'España Vaciada': ni vehículo eléctrico ni autoconsumo solar

Los grandes parques renovables en España se encuentran en entornos rurales. De hecho, con datos de 2020, suman el 88% de la potencia instalada de origen verde en todo el territorio. Pero, según el Observatorio de Descarbonización Rural de CIDE (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica), no se está beneficiando de la electrificación o de la transición energética de la misma manera. El consumo eléctrico en los hogares rurales es inferior en más de un 20% con respecto a la media española.

La España rural, su sector agropecuario y forestal o su tipo de vida, hace creer que tiene las condiciones oportunas para generar un tejido productivo en torno a la economía circular de los biorresiduos y la explotación de la biomasa. Pero no es así.

Según el informe, las zonas rurales presentan índices de penetración significativamente menores en elementos clave de la transición como son la electrificación, el autoconsumo solar o el vehículo eléctrico.

Vehículo eléctrico

Los datos son demoledores. "El 94% de los posibles compradores en un entorno rural no tienen intención de adquirir un vehículo eléctrico", explicó durante la presentación del informe Oliverio Álvarez, socio de Industria y Energía y responsable del área de Regulación Técnico-Económica de Energía de Deloitte.

Y si no van a comprar un coche aún menos van a instalar un punto de recarga. "El 87% no tiene intención de instalar un punto de recarga entre la población que cuenta con vehículo eléctrico y no dispone de uno", añade.

Sin medidas incentivadoras, se estima que casi 7 millones de vehículos en zonas rurales no participarían en este cambio modal hacia una movilidad sostenible en España.

Tanto es así, que comunidades autónomas como Extremadura o Andalucía se encontrarían entre las que disponen de un índice de vehículos eléctricos por habitante más bajo, mientras que la Comunidad de Madrid presentaría el índice más alto.

Ni eficiencia ni autoconsumo

Tampoco se está teniendo mucho éxito en la implantación de autoconsumo solar sobre los tejados de los pueblos, que a diferencia de las ciudades, lo tienen más fácil porque son en un alto porcentaje, viviendas unifamiliares.

Aún así el estudio muestra que apenas un 4% de los usuarios domésticos rurales disponen de instalaciones de autoconsumo, y sólo un 5% se plantea su instalación en el corto o medio plazo.

Y si no hay mucho autoconsumo, aún menos se piensa en almacenamiento eléctrico. Según el estudio, solo un 2% de los usuarios domésticos y un 9% de las empresas disponen de él.

Falta información e incentivos

Pero ¿cuáles son las razones que retrasan la incorporación de nuevas tecnologías o de una mayor concienciación en los pueblos de España? Dice el informe que existen, a priori, varias causas que motivan esta situación. Por un lado, el grado de electrificación de las viviendas en las zonas rurales típicamente es inferior al que nos encontramos en zonas urbanas con mayor desarrollo.

Si esto se une con la implementación de nuevas tecnologías con mayor coste inicial, como por ejemplo el desarrollo de instalaciones de autoconsumo o la adquisición de vehículos eléctricos, existe una barrera de entrada significativa.

Y como colofón, en las zonas rurales suelen contar con menor poder adquisitivo y por tanto, con poca posibilidad de implantar soluciones que permitan la electrificación de sus consumos.

Industrias rurales

Para el Observatorio, estas condiciones obstaculizan un vector de descarbonización muy importante en la economía española: el sector agroganadero, la industria forestal y otro tipo de sectores que se desarrollan en la España Vaciada.

Los programas de apoyo al medio rural, y a la industria agropecuaria, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, deberían dar respuesta a estos aspectos.

"Existe un déficit en materia de divulgación que permita a los usuarios del medio rural conocer las ventajas reales de estas soluciones y que conozcan cuáles son las ayudas y Subvenciones que pueden obtener desde las Administraciones públicas", continúa Álvarez.

Definitivamente, es una paradoja que papel que el medio rural juega en la transición ecológica sea tan importante y que por otro lado no se incorpore a él.

Sigue los temas que te interesan