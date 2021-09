Siemens Gamesa aumenta a 15 años el mantenimiento del parque offshore East Anglia

Siemens Gamesa ha ampliado de 5 a 15 años el periodo del contrato de mantenimiento del parque eólico marino East Anglia ONE de 714 MW, de Iberdrola, ubicado en Reino Unido.



Este acuerdo de ampliación, firmado con ScottishPower Renewables y Bilbao Offshore Holdings Limited, es uno de los más importantes en la historia de la unidad de negocio de Servicios de Siemens Gamesa y se cierra prácticamente un año después de la puesta en marcha del parque.



Compuesto por 102 aerogeneradores del modelo SWT-7.0-154, el parque eólico de East Anglia One es uno de los mayores del mundo en funcionamiento y produce energía limpia suficiente como para abastecer de electricidad a unos 630.000 hogares británicos cada año. Ocupa una extensión de 300 km2, el equivalente a 40.000 campos de fútbol.



El contrato completo de servicio y mantenimiento de East Anglia ONE incluye las tareas logísticas offshore y el suministro de los buques jack-up. La base de operaciones y mantenimiento del parque seguirá situada en el puerto de Lowestoft.



Oliver Feltham, director de operaciones de mantenimiento de East Anglia ONE en Siemens Gamesa, ha declarado que "estamos encantados de que ScottishPower Renewables nos haya concedido esta ampliación. Que esto ocurra tan pronto después de la adjudicación del contrato inicial es un gran respaldo a nuestra experiencia y fiabilidad, y un hito en la industria casi sin precedentes."



ScottishPower Renewables forma parte del grupo Iberdrola, líder energético global. Víctor Rey Romero, director de O&M Offshore para Iberdrola, ha subrayado que "esta extensión refleja la positiva colaboración entre ScottishPower y Siemens Gamesa".

"Seguiremos beneficiándonos a largo plazo de los conocimientos y la experiencia de Siemens Gamesa en el apoyo a nuestras operaciones de parques eólicos, mientras nos centramos en la producción de la energía limpia y verde que el Reino Unido necesita en su transición energética".

"Y también impulsará la economía local, proporcionando seguridad y confianza en el empleo. Se trata de un acontecimiento muy positivo y estamos deseando seguir impulsando nuestra colaboración con Siemens Gamesa en los próximos años".



Juan Gutiérrez, CEO de Servicios de Siemens Gamesa, ha dicho por su parte que "esta adjudicación refuerza nuestro objetivo de ser el líder del mercado de servicios offshore, al añadir un parque eólico tan importante a nuestra cartera actual de servicios offshore de 12 GW".

"Esperamos seguir siendo un socio de confianza para ScottishPower Renewables e Iberdrola en el servicio y mantenimiento de sus proyectos durante muchos años."

