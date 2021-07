España, un oasis del cobalto europeo: la única mina podría estar en un pueblo gallego

Cobre, litio, estaño, coltán, tierras raras... España alberga en sus entrañas una riqueza minera casi incomparable en Europa. Y ahora es posible que pudiera haber cobalto, una preciada, rara y escasa materia prima imprescindible para la transición energética, en una mina de cobre en Galicia.

Todo dependería de que se pudiera reabrir esta mina de cobre, cerrada en 1986, entre los municipios de Touro y O Pino (La Coruña), y que es propiedad de la promotora Cobre San Rafael. Detrás de ella están dos empresas españolas, Atalaya Mining (propietaria de las minas de Río Tinto) y Explotaciones Gallegas.

"Donde hay cobre suele haber cobalto", explican fuentes del sector, una afirmación con la que no están de acuerdo los responsables de Atalaya Mining, "no siempre es así, por ejemplo en las minas de Río Tinto hay cobre pero no cobalto".

Aún así, existe la posibilidad de que España se convierta en el oasis europeo del cobalto, ya que sería la única mina de todo el continente para extraerlo si los estudios confirman las sospechas. Pero no todo es tan fácil como parece.

En enero de 2020, la Xunta de Galicia presentó una declaración de impacto ambiental negativa en contra de la reapertura de la mina que no se le notificó a la promotora hasta abril de 2021. Ahora solo queda volver a presentar otro proyecto minero viable para intentarlo de nuevo, sostenible con el medioambiente y compatible con otras actividades socioeconómicas de la zona. De hecho, se prevé que cree 400 empleos y se inviertan más de 200 millones, si se da el visto bueno.

"Si no hay cobalto, lo que es seguro es que hay cobre, otro de los materiales imprescindibles para la transición energética mundial", añaden las fuentes de la compañía Atalaya Mining.

El cobre es uno de los recursos más versátiles del planeta. Además, se puede reciclar una y otra vez sin perder propiedades, lo que asegura que siga siendo uno de los materiales más importantes tanto para el desarrollo económico como para la vida moderna.

Materias primas críticas

La extracción de minerales en territorio europeo se ha colocado entre las prioridades de la Comisión Europea. El objetivo es que, en la medida de lo posible, se desarrolle toda la cadena de valor de la industria energética en los países miembros, y evitar así la dependencia exterior.

Por ello, la UE creó la Iniciativa Europea de Materias Primas, con el fin de ayudar a garantizar el suministro seguro, sostenible y asequible de materias primas. Hace unos meses se conocía una última lista con 27 minerales críticos, entre los que se incluía el cobalto.

Según Minaría Sostible de Galicia, esta región posee reservas de ocho de los 27 minerales fundamentales para la UE: antimonio, barita, grafito natural, niobio, tántalo, wolframio, silicio metálico y tierras raras, pero también cobre, que suele estar asociado al cobalto, y coltán, en una mina en Viana del Bollo (Orense).

El cobalto es un metal ferromagnético valorado por su elevadísima dureza y resistencia al desgaste. Entre sus usos en la industria energética están las superaleaciones usadas en turbinas de gas de aviación, aceros rápidos que evitan la corrosión, carburos cementados y herramientas de corte en procesos de fabricación para fresadoras. También se usa como imanes y cintas magnéticas, para la catálisis del petróleo y en la industria química, o secante para pinturas, barnices y tintas, además de electrodos de baterías eléctricas.

CONFEDEM (Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y Metalurgia) identifica 13 minerales esenciales para la transición energética que se pueden explotar en España: aluminio, cobalto, cobre, estaño, grafito, litio, manganeso, níquel, oro, plata, tierras raras, vanadio y wolframio. De todos ellos, hay recursos.

El otro 'oro negro'

Y del cobalto al coltán, otro mineral escaso en el mundo. De hecho, en los últimos años se ha convertido en el nuevo petróleo, o como algunos le llaman, en el 'oro negro'. La mayoría de las minas se encuentra en El Congo que muchas veces se explotan en difíciles condiciones. Y en Europa esto preocupa y mucho.

Por eso, la posible mina de coltán en la comarca gallega de Touro-O Pino (La Coruña) es una alternativa a producir de manera sostenible y dentro del Viejo Continente, si se reabre.

En los años 70, era uno de los yacimientos más importantes de Europa, pero mediados de los 80, el grupo Rumasa, que era el propietario, decidió cerrarla. Y ahora, tras varias décadas de inactividad, Strategic Minerals Spain ha decidido comprar el lugar para poder extraer esta materia prima.

El coltán es una materia prima esencial para las industrias de la microelectrónica, las telecomunicaciones o la industria aeroespacial y biomédica, y desde hace algunas décadas se ha convertido en un bien codiciado que en algunos países ha traído conflictos sociales y bélicos.

La explotación dentro de las fronteras europeas se haría bajo unas condiciones y requisitos estrictos en materia social y ambiental, lo que redundaría en la conservación de la biodiversidad y de los derechos humanos.

