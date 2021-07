Solaria: “El objetivo de España en fotovoltaica para 2030 se ha quedado corto, debe doblarse”

La energía solar fotovoltaica es la protagonista de la transición energética mundial. Es la más barata, la más sostenible y la que más protege el medio ambiente. Al menos eso es lo que asegura a Invertia David Guengant, director de Relación con Inversores de Solaria. Para el responsable de esta fotovoltaica española que puede presumir de estar entre las más veteranas, el objetivo de España para 2030 se queda corto, "debería doblarse la ambición de capacidad fotovoltaica instalada".

"Estamos en un boom, que no en una burbuja", asegura Guengant, "porque es una tecnología madura que no necesita de ayudas públicas, y aun así es la más barata de todas".

Solaria es pionera en casi todo lo relativo a la industria renovable en España. Surgió hace 20 años como fabricante de paneles solares hasta que la competencia china hizo su agosto en Europa y acabó con toda la industria en el continente. "Desde 2002 hasta 2014, producíamos módulos solares, pero tuvimos que cerrar".

"De los 85 fabricantes que había en el sector fotovoltaico de todo el mundo, solo sobrevivimos dos, la estadounidense First Solar y nosotros", asegura. El resto se lo comió China.

Entonces producir un megavatio solar costaba seis millones de euros y ahora solo 400.000 euros, "eso define claramente la evolución tan grande que ha experimentado esta tecnología".

Ahora Solaria se centra en construir proyectos ready-to-bill: "Hemos aprendido a llevar a cabo todo el proyecto, desde el diseño hasta la entrega final".

Salida a bolsa

Solaria fue fundada en 2002 por Enrique Díaz-Tejeiro, que aún conserva el 40% del capital a través del vehículo DTL Corporación. La estadounidense BlackRock ha rebajado su posición hasta el 5,2% en su nombre y del 1,5% a través de su gestora de fondos indexados iShares. En los últimos días, la gestora alemana DWS y la gestora americana Invesco han incrementado su posición y han sobrepasado el umbral del 3% del capital de la sociedad. El resto, un 3% es de Mirova Funds, otro 3% de Natixis, y free float.

En 2007, dio el salto a bolsa, pero no fue hasta el año pasado que consiguió abrirse hueco entre las grandes compañías del Ibex 35. Desde entonces, la cotizada ha tenido una evolución meteórica, con una revalorización del 247% en 2020 convirtiéndose de largo en el valor más pujante.

Solaria tiene por delante un ambicioso plan de crecimiento a 2030, pero para ello necesita financiación. Se ha apuntado que podría haber una ampliación de capital de hasta 2.300 millones de euros en un escenario optimista.

"Nuestra evolución es progresiva", señala Guengant, "en 2018 pusimos en marcha 75 MW, pero en 2019 pudimos conectar a la red 360 MW, que eran los megavatios ganadores de la subasta de 2017, una de las pocas compañías que lo hicimos a tiempo".

Después, en 2020 han puesto en operación otros 440 MW, en febrero de este año 550 MW y en mayo pasado 630 MW. "Y nuestra previsión es que, el febrero próximo, tengamos ya 2.000 MW funcionando y, a finales de 2022, sean más de 3.000 MW".

Con esas perspectivas no es de extrañar que ambicionen alcanzar los 6,2 GW para 2025 (5,7 GW en España y el resto en Portugal) y 18 GW para 2030. Este objetivo, además de los 10 GW para España, también incluye una expansión internacional con un GW en Portugal, tres GW en Italia y cuatro GW en otros países europeos.

"Nuestro negocio está en Europa, tenemos un marco legal único en el mundo con la reducción de gases contaminantes".

Paneles fotovoltaicos de Solaria

Cuidado al medio ambiente

"España tendrá que actualizar los objetivos fotovoltaicos para 2030 y probablemente lo doblará en breve", ha dicho el director de Relación con Inversores. "Nos hemos quedado cortos, tenemos que acelerar".

Por eso, entiende que el Gobierno haya abierto la puerta a nuevas solicitudes para los puntos de acceso y conexión. "Ha visto que es necesario pese a que ya hay más de 100 GW solicitados, pero muchos no podrán llegar a buen puerto".

Se refiere a que los parques renovables deben cumplir con toda la normativa ambiental, social y de protección de la biodiversidad. "Hay mucha desinformación entre la población. Por ejemplo, nosotros no utilizamos agua para limpiar los paneles fotovoltaicos. Alquilamos el terreno a quien lo quiera alquilar, hacemos un informe de impacto ambiental y, si hay algún tipo de perjuicio en la zona, proponemos una serie de medidas adicionales".

La creación de empleo es otro asunto que preocupa a la compañía. "En el momento de la construcción de un parque, generamos seis empleos por megavatio y en O&M (operación y mantenimiento) es de una persona por MW".

En el caso del complejo de Trillo, donde se instalarán 616 MW solares, "se prevé la contratación de 4.000 personas durante los seis a nueve meses de trabajo y se mantendrán 50 puestos de trabajo fijo una vez concluidas las obras". Eso sin contar con todos los impuestos locales que se generan como el IBI o el IAE. "También impulsamos la producción agrícola de campos cercanos o el desbroce de la hierba con ganado de la zona", asegura.

Paneles fotovoltaicos con ovejas

Baterías y fondos europeos

Pero no solo de fotovoltaica quiere vivir Solaria. En el futuro, espera poder desarrollar proyectos híbridos con almacenamiento.

"No estamos instalando baterías a día de hoy porque no son rentables, pero esperamos comenzar en 2022. Tenemos claro que, sin almacenamiento, no hay transición energética".

Pero para ello, David Guengant asegura que es necesario que se cumplan dos condiciones: "Que lleguen los fondos europeos a este desarrollo y que se pongan en marcha las subastas por capacidad".

Por el momento, Solaria ha presentado en el Ministerio para la Transición Ecológica su propio plan para las ayudas europeas NextGeneration. Se trata de 1.600 millones de euros para instalar baterías en España. "Es un proyecto para dos parques solares, uno en Villaviciosa (Toledo) de 782 MW y otro en Garoña (Burgos) de 600 MW que no podrán salir adelante sin contar con esas ayudas".