Reynés, premio Forbes al mejor CEO 2021: "No pares porque lo mejor que puedes hacer aún no lo has hecho"

Francisco Reynés ha sido escogido por la revista Forbes como el mejor CEO del 2021. Un galardón que el presidente de Naturgy ha recogido este jueves. En su alocución ha insistido en la importancia de trabajar mirando hacia el futuro, y teniendo clara una máxima: "No pares porque lo mejor que puedes hacer aún no lo has hecho".

Se trata de una de las lecciones que Reynés reconoce haber aprendido de todos sus jefes, a quienes ha querido agradecer la confianza depositada en él durante sus más de 30 años de carrera. Lo mismo ha hecho con los equipos con los que ha trabajado.

"Este premio no es mío, este premio es un poco de cada uno de vosotros. Os tenéis que sentir igual de reconocidos que como me siento yo", ha incidido. Unos compañeros de viajes que "me han ayudado a compensar mis debilidades", ha sentenciado.

Reynés ha recogido el premio Forbes al mejor CEO 2021 en una ceremonia celebrada en el hotel Ritz Mandarin Hotel, que abrió recientemente sus puertas tras una profunda reforma. A la ceremonia de entrega ha acudido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha realizado la laudatio previa a la entrega del premio.

Garamendi ha insistido en que el presidente de Naturgy "ha demostrado a lo largo de su carrera la importancia del esfuerzo, del compromiso y de la generosidad". Lo ha hecho, ha dicho, creando equipos cohesionados y que le han permitido desde que llegara a Naturgy allá por 2018 crear una compañía competitiva que está a la vanguardia de "la transformación" y de la revolución climática que este país debe acometer.

También ha intervenido el editor de la revista Forbes, Andrés Rodríguez, quien ha insistido en que "Naturgy es una compañía estratégica para nuestro país y está en manos de uno de los mejores gestores de empresa".

A la ceremonia de entrega han acudido numerosos miembros de la empresa y la política. Así, entre los invitados, estaba el director de relaciones institucionales de la Fundación La Caixa, Sergi Lougney; el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal; el presidente de EY, Federico Linares; el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez; Domingo Mirón, presidente de Accenture; Philippe Boisseau, presidente de Cepsa, entre otros muchos.