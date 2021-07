El autoconsumo, disparado: la industria mete el turbo pero el consumidor doméstico no pasa de los presupuestos

No hay duda de que el autoconsumo triunfa en España. Según datos de APPA Renovables, cerca del 20% de la potencia fotovoltaica instalada en 2020 fue para este tipo de proyectos. Y las expectativas en el sector son que en 2021 se vuelva a batir récord, especialmente en el segmento industrial, según algunas conclusiones del II Congreso de Autoconsumo organizado por la patronal renovable.

"En lo que va de año la demanda de los paneles solares se está triplicando en España", explica a Invertia Jon Macías, recién elegido presidente de la Sección de Autoconsumo de la organización.

"Pero es difícil distinguir cuáles se destinarán a autoconsumo y cuáles a parques solares, aún así ese dato confirma el crecimiento del sector".

Despegue de los industriales

El crecimiento del autoconsumo no está siendo homogéneo en todos los sectores. Según Macías, "en volumen industrial, no hay duda que es el sector con mayor desarrollo, y también por número de empresas, algo que no está ocurriendo en el sector doméstico".

"Los hogares están preguntando, se interesan por instalarse paneles para autoconsumo pero les falta dar el paso final".

Por eso, reconoce que serán clave las ayudas que hace poco más de una semana aprobó el Gobierno. Del total de 1.320 millones, 900 millones se destinarán a autoconsumo, 220 millones a almacenamiento y 200 millones a renovables para climatización y agua caliente sanitaria (ACS).

"Desde entonces, las comunidades autónomas tienen tres meses para ejecutar esas ayudas y dependerá de cómo lo gestionen, que sea todo un éxito", añade.

Coincide con esta visión Carlos Solé, socio responsable de Economics & Regulation de KPMG España. "Se ha detectado que uno de los principales puntos de interés dentro del mercado de la generación distribuida son los polígonos industriales, de los cuales hay más de 4.500 en todo el territorio nacional". En el reparto por sectores, "se estima que la mayoría de esta nueva potencia (entre un 50-60%) se ha instalado en el sector industrial, un 30-40% en el sector comercial y alrededor de 10% en el sector residencial".

Mercado residencial