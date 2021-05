Los precios negativos de la electricidad a partir de julio podrían ser clave para impulsar las baterías

A partir de primeros del próximo mes de julio, cambian las normas para el mercado mayorista de electricidad. Según la Resolución de la CNMC publicada ayer en el BOE, cumpliendo con la normativa europea, no habrá un límite máximo ni un límite mínimo para los precios en el mercado mayorista de electricidad. Esto significa que España podría tener precios negativos de electricidad si en un momento dado se genera más energía que las necesidades de la demanda.

No es algo nuevo. En estos últimos años, con la incorporación masiva de las renovables en países como Alemania o en algunos Estados de EEUU, como California, ha sido frecuente que durante algunas horas del día no solo no se pagara la producción, sino que fueran ellos quienes tuvieran que pagar por venderla.

Se suele asociar a las renovables su baja flexibilidad para usarlas cuando se necesitan y apagarlas cuando no. Es decir, pueden generar en exceso o faltar en determinadas ocasiones a lo largo del día o del año.

Por ejemplo, si hay mucha capacidad fotovoltaica instalada, en las horas centrales del día, con buen tiempo, podría generarse más energía que la necesaria. O si hay mucha capacidad eólica, en determinados meses del año, con una alta eolicidad, también ocurriría.

De ahí que, para evitar que salga negativa la venta de la electricidad, comience a ser más interesante la incorporación de baterías que puedan almacenar la energía cuando el precio esté muy bajo y poder venderla cuando mejoren las condiciones.

Autoconsumo solar

Los autoconsumidores también se verán afectados cuando viertan sus excedentes a la red para compensar su factura de la luz. "Al menos en aquellos que estén acogidos al PVPC, es decir, en el mercado regulado y, por tanto, indexados a los precios horarios del mercado eléctrico", explica Francisco Valverde, experto en el mercado eléctrico y consultor en el área de Renovables en Soluciones Inteligentes de Eficiencia Energética del Grupo Menta.

El autoconsumo con compensación de excedentes es un mecanismo que permite que el consumidor que instale placas solares fotovoltaicas en su tejado pueda obtener un beneficio por el vertido de los excedentes que la instalación de generación produzca y no sean autoconsumidos.

"Sin embargo, más que los precios negativos de electricidad, lo que más va a empujar a la instalación de baterías es el nuevo modelo de factura de la luz, que penalizará el consumo en las horas en las que los hogares más necesitan encender sus electrodomésticos, de ocho de la tarde a diez de la noche", añade Valverde.

Precios negativos de la luz

Los mercados de la electricidad en Europa, a diferencia de España, afrontan con regularidad la combinación de precios negativos y una creciente volatilidad. Ahora, con la incorporación de la normativa europea, es un espejo de lo que en adelante va a ocurrir en nuestro país.

La electricidad renovable no se puede almacenar de manera eficiente a gran escala, y ante una baja demanda y una producción abundante, o al revés, hace que la oscilación de precios sea cada vez más una norma.

En Europa, según un estudio realizado por la firma de análisis de datos EnAppSys y según lo explica la Plataforma enerTIC, en 2020 se registraron precios negativos de la energía, con un exceso en el mercado que hizo que a los consumidores se les pagara en lugar de cobrar por usar la electricidad, aunque en sus facturas solo apareciera un coste menor.

El estudio mostró que, en los primeros nueve meses, hasta septiembre de 2020, los países europeos en promedio registraron precios negativos en el mercado diario de la energía casi el 1% del tiempo de cotización.

Por ejemplo, Alemania experimentó precios negativos de -83,94 euros/MWh durante ocho horas el 21 de abril. Durante este tiempo, Alemania mantuvo una combinación de generación eólica por encima del promedio mensual con alta generación solar, cubriendo alrededor del 88% de la demanda del país.

"Todavía es muy pronto para ver los efectos, no hay suficiente capacidad solar en España, pero podría ser un impulso a que los hogares se plantearan instalarse baterías para almacenar su energía", añade Valverde.