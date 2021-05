Siemens Gamesa desmiente la opa de exclusión y vuelve a cotizar en bolsa

Siemenes Gamesa ha desmentido categóricamente que esté en un proceso de opa de exclusión. Los rumores saltaban desde una publicación en el Financial Times y se extendían rápidamente a los mercados.

A primera hora de la mañana, la CNMV decidió suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, por esas noticias, que suponían una posible salida de bolsa.

Sin embargo, cinco horas después volvía a cotizar tras conocerse una comunicación del gigante multinacional de aerogeneradores en donde negaba que se estuviera llevando a cabo ningún tipo de operación a la que se aludía en informaciones de prensa. La vuelta a los mercados se hacía con fuertes subidas, de hasta el 2,87%.

"Con referencia al artículo sobre Siemens Gamesa publicado hoy en Expansión podemos confirmar que, primero, Siemens Energy no tiene previsto actualmente lanzar una OPA sobre SGRE y, segundo, no hemos solicitado ningún encargo a Morgan Stanley ni a Deutsche Bank al respecto".

"En este contexto y atendiendo a la solicitud de información de la CNMV, confirmamos que SIEAG (Siemens Energy) realiza una revisión estratégica de toda su cartera de forma periódica con la ayuda de un asesor externo. La toma de SIEAG en SGRE es parte de dicha revisión de cartera estratégica. Si bien, por supuesto, no podemos excluir ningún escenario en el futuro, podemos confirmar que SIEAG no está trabajando actualmente en una oferta pública de adquisición en relación con SGRE".

Como ya adelantó Invertia, "los alemanes llevan tiempo dándole vueltas a la idea", explican fuentes internas del fabricante eólico a Invertia. "El problema es que Siemens Energy no tiene ese dinero, así que han pensado en operaciones imaginativas. Por ejemplo, barajan operaciones tipo canje de acciones pero no hay constancia de que se hayan decidido, es más, no hay nada en la prensa alemana sobre este tema, lo cual es curioso cuando las decisiones se toman allí".