La CNMV suspende Siemens Gamesa por una posible opa de exclusión

Los rumores de una posible compra del 100% de Siemens Gamesa por parte de su principal accionista Siemens se han extendido en el mercado bursátil. Como ha contado Invertia, se está estudiando una posible opa de exclusión si el gigante alemán se hace finalmente con el 33% del capital, lo que le falta para hacerse con todas sus acciones.

Tanto es así que la CNMV ha decidido "suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta, y en MEFF de los contratos sobre las citadas acciones por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".

La suspensión decretada por el supervisor no llegaba hasta las 9:06 horas, de manera que a los inversores les daba tiempo a plantear posiciones de compraventa en los primeros cruces de la apertura de este martes. No obstante, el aluvión de órdenes era tal que no llegaba a ejecutarse ninguna operación, de manera que las acciones de Siemens Gamesa quedaban congeladas en los 25,4 euros por acción a los que cerró el lunes tras ceder un 2,1% de su valor.

"Los alemanes llevan tiempo dándole vueltas a la idea", explican fuentes internas a Invertia. "El problema es que Siemens Energy no tiene ese dinero, así que han pensado en operaciones imaginativas. Por ejemplo, barajan operaciones tipo canje de acciones pero no hay constancia de que se hayan decidido, es más, no hay nada en la prensa alemana sobre este tema, lo cual es curioso cuando las decisiones se toman allí".

Rumores de opa

La noticia saltó hace un par de días en Financial Times, donde los analistas señalaban que la dificultad de la compañía está en buscar opciones para desenredar al fabricante de turbinas eólicas, valorado en 17.000 millones de euros, del negocio de gas y energía que la matriz en Alemania adosó a la compañía para crear Siemens Energy. Y, de ahí que se plantee sacarla de bolsa para poder cambiar completamente su estructura.

Esta nueva empresa, escindida de su matriz Siemens y creada en 2020, se ha quedado con el negocio de renovables y gas y cuenta con una plantilla de 91.000 empleados en más de 90 países. Del fabricante de aerogeneradores posee el 67%, de cuyo accionariado salió Iberdrola en febrero pasado tras meses de desencuentros.

Sin embargo, el negocio de Siemens Gamesa tiene más proyección de futuro que su ahora principal accionista. Tanto es así que a día de hoy Siemens Gamesa vale más que Siemens Energy en capitalización bursátil. O lo que es lo mismo, "el 70% del valor en bolsa de Siemens Energy es Siemens Gamesa y solo el 20% de sus trabajadores".

También el diario 'Expansión' informa de que la multinacional Siemens, a través de su filial Siemens Energy, ha contratado al banco de inversión Morgan Stanley para analizar distintas alternativas estratégicas para Siemens Gamesa, entre las que se incluiría una posible oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión.

Esta oferta de exclusión estaría encaminada a facilitar una posterior venta de activos del fabricante de aerogeneradores, para lo que ya hay distintos grupos asiáticos interesados.