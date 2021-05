Naturgy, a punto de una opa de exclusión si IFM y Criteria continúan con sus planes

El tablero se ha movido y ahora se abren varios escenarios futuros posibles. El anuncio de CriteriaCaixa, el accionista mayoritario de Naturgy con un 24,82% (hasta ayer mismo solo comunicaban un 24,424%), de llegar hasta el 30% cambia el orden de las piezas y pone trabas para que prospere la opa que el fondo australiano IFM lanzó sobre la energética el pasado mes de enero.

Incluso podría abrir la puerta a una opa de exclusión y que Naturgy dejara de cotizar en bolsa.

Según explica a Invertia María de la Torre, experta legal en Gobernanza y socia directora de Governance & Compliance, si entra finalmente IFM en el accionariado de la compañía, por al menos el 17%, y "se ponen de acuerdo los socios sería posible un acuerdo de exclusión de la sociedad, porque si no, se quedaría con muy poco free float, y no va a funcionar, lo más lógico es que se tenga que excluir".

CVC y GIP no venden

Desde el inicio, los otros dos socios mayoritarios, CVC (20,7%) y GIP (20,6%), se comprometieron a no vender en la oferta sus participaciones, así que la opción más factible era que el holding de inversiones catalán vendiera parte de sus acciones.

Ahora ya se sabe que CriteriaCaixa, no solo no quiere vender, sino que quiere reforzar su presencia en el capital social de Naturgy. Eso supone conservar un valor de mercado que asciende a más de 5.000 millones de euros, porque no quiere sobrepasar el 30% del accionariado, nivel a partir del cual la legislación obliga a formular una opa. Este acuerdo fue ratificado por la Comisión Ejecutiva de la Fundación Bancaria "La Caixa".

La suma de los tres socios llegaría hasta el 71%, que junto con la participación de la argelina del gas Sonatrach alcanzaría el 75,1%.

Si IFM comprara entre el 17% y el 22,6% de la compañía, que es lo que ha anunciado en el lanzamiento de la opa, podría comprar a institucionales y retail, porque entre todos sumarían hasta el 24,5%. Sin embargo, el escaso capital circulante que podría quedar tras su entrada es lo que ha hecho despertar las dudas sobre su eventual continuidad siempre y cuando la operación salga adelante.

Buena noticia para IFM

"Es una buena noticia para la compañía, ya que confirma que Criteria es un inversor a largo plazo como IFM", señalan fuentes cercanas al fondo de inversión.

Además, "IFM siempre dijo que quería que la oferta se dirigiera al free float y que Criteria se quedara como socio a largo plazo en el accionariado, así que no se entiende el ángulo negativo generalizado, no es una mala noticia en absoluto", añaden.

Antes de la pasada Junta General de accionistas, IFM ya trasladó a Naturgy sus intenciones de que la compañía, si la oferta tenía éxito, seguiría cotizando en Bolsa, así como de que la sede social del grupo se mantendría en España.

Sin embargo, hay una línea roja que IFM no va a cruzar. La condición sine qua non para continuar adelante con su opa y que el fondo australiano tiene claro: quiere tener dos representantes en el consejo de administración, y si no, no entra.

Eso implica hacerse con -al menos- el 17% de la compañía, por lo que las posibilidades de alcanzar ese mínimo se han reducido con la decisión de ampliar posiciones de CriteriaCaixa.

La aprobación del Gobierno

Aún queda pendiente un último fleco. La operación, además del visto bueno de la CNMV, debe contar con la autorización del Consejo de Ministros, debido a la normativa de blindaje aprobada el año pasado por el Gobierno por la crisis de la Covid-19.

Un escudo a la inversión extranjera que permite al Ejecutivo vetar la compra de más de un 10% de una empresa española de un sector estratégico, como es el de la energía.

Si el Gobierno da luz verde a la operación de IFM, pero pone como condición para autorizar la opa que se limite -por ejemplo- al 10% ésta no seguiría adelante.

A la espera de conocer cuál es el resultado final de esta historia, el Gobierno tiene hasta agosto para decidir si da luz verde (y con qué condiciones) a la operación, aunque fuentes conocedoras han asegurado a Invertia que probablemente lo anuncie este próximo mes de junio.

Pero si todos siguen adelante con sus planes, la salida de bolsa de la energética española sería casi una certeza.