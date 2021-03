La agencia Kroll comunica a Iberdrola que no subcontrató ningún trabajo con Villarejo

La empresa consultora de seguridad e inteligencia Kroll ha comunicado por escrito a Iberdrola que no ha subcontratado con la mercantil Cenyt, propiedad del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ninguno de los trabajos que facturó a la multinacional energética en los años 2008 y 2009

Iberdrola contrató a Kroll en ese período para "reunir información relevante sobre objetivos, estrategias, tácticas y actividades", para "supervisar la situación institucional de los accionistas" y para identificar "vulnerabilidades", según un contrato firmado en febrero de 2008 por los entonces directivos de la energética Fernando Becker y José Luis San Pedro y por Bruce R. Goslin, en aquel momento director de Kroll Associates Iberia.

Kroll cobró un total de 5,7 millones de euros, 2.717.443 euros en 2008 y 2.998.988 el año siguiente.

La contratación de Kroll coincidió temporalmente con el recrudecimiento del enfrentamiento entre ACS e Iberdrola. En marzo de 2009, y por medio de un requerimiento notarial, la constructora invocó su posición como primer accionista de Iberdrola con un 7,2% para reclamar en el consejo de administración «al menos la presencia mínima (un puesto) a la que proporcionalmente tiene derecho», lo que no consiguió.

En aquel tiempo, además, Iberdrola y ACS competían en México por el montaje de central eléctrica de ciclo combinado. México fue uno de los países -con Venezuela, Argelia, Estados Unidos y Brasil- cuyos mercados fueron analizados por Kroll por encargo de Iberdrola.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga en el macroproceso Tándem las presuntas actividades ilícitas de Villarejo, sospecha que Iberdrola pudo espiar a Florentino Pérez y los movimientos de ACS y que para ello habría utilizado tanto al antiguo comisario como a Kroll. La investigación pretende aclarar si Cenyt cobró ese supuesto espionaje a través de Kroll.

El contrato

En este marco se sitúa un movimiento anticipado realizado por Iberdrola, que requirió a Kroll para que le comunicara si había cumplido estrictamente el contrato suscrito, en el que se prohíbe de forma expresa la subcontratación de cualquier trabajo sin el permiso de la energética. En el contrato se indicaba que la agencia podía ser demandada por la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán en caso de haber subcontratado los encargos, cuya legalidad siempre ha defendido Iberdrola.

La respuesta de Kroll Associates Iberica, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, señala que "tras comprobar nuestros registros internos, no hemos podido localizar la información solicitada [los trabajos realizados]" ya que los protocolos de la empresa "obligan a destruir los archivos de los clientes después de un determinado período de tiempo, a menos que se aplique una excepción".

Además, añade, el personal de Kroll que trabajó en los encargos para Iberdrola ya no está en la empresa.

"No obstante", añade, "hemos localizado el modelo 347 del ejercicio fiscal de 2009 y hemos podido confirmar que no se ha encontrado ninguna operación financiera en los registros contables de Kroll Associates Iberia relativa a la entidad Cenyt ni a ninguna otra entidad o persona relacionada con ella". El formulario de 2008 no ha sido localizado.

"Kroll lleva a cabo sus actividades de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables y con los más altos estándares profesionales y todos los empleados de Kroll están sujetos a nuestro código de conducta y ética y anticorrupción", señala la carta.

"También podemos confirmar que Kroll presta servicios de acuerdo con los términos acordados de los compromisos y que no contrata a ningún tercero o subcontratista si no está debidamente autorizado por dichos términos".

El documento finaliza señalando que Kroll se defendería "rigurosamente" frente a "cualquier reclamación presentada contra nosotros en el sentido de que Kroll ha actuado de forma ilegal o indebida en el curso de la prestación de servicios a Iberdrola".