Fundación Renovables pide que el autoconsumo compartido deje el "stand by"

La Fundación Renovables ha mostrado su "preocupación" la propuesta de orden por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 244/2019 para la implementación de coeficientes de reparto dinámicos en autoconsumo compartido y comunidades energéticas y ha pedido que el autoconsumo compartido "deje de estar en 'stand by'".

En un comunicado, lamenta que se use el concepto dinámico "cuando no lo es", ya que supone un reparto horario variable prefijado que espera que "no sea finalista, sino un paso intermedio para seguir avanzando".

Asimismo, considera que los nuevos coeficientes variables por horas "no son suficientes para optimizar ni reflejar los consumos reales en las instalaciones de autoconsumo".

De esta manera, cree que, después de dos años, el Real Decreto-ley 244/2019 "continua latente, a falta del desarrollo regulatorio del autoconsumo compartido".

Por ello, ve necesario seguir avanzando para establecer "unos verdaderos" coeficientes dinámicos, aligerar la carga administrativa y suprimir el límite de 500 metros entre los puntos de generación y consumo establecido para la participación de un consumidor en una instalación de autoconsumo compartido o colectivo, que estén en la misma tensión y la necesidad de estar en el misma referencia catastral.