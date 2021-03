El 21% de las empresas más grandes del mundo quieren ser "emisiones netas cero"

Al menos una quinta parte (21%) de las 2.000 empresas públicas más grandes del mundo, que representan ventas de casi 14 billones de dólares, ahora tienen compromisos netos cero. Es la conclusión de un nuevo informe de la Unidad de Inteligencia de Energía y Clima (ECIU) y Oxford Net Zero.



La mayoría de esas empresas (por ventas) también tienen objetivos intermedios, un plan publicado y un mecanismo de informes, y poco más de una cuarta parte cumple un conjunto completo de "criterios de solidez".

Los autores advierten que las empresas corren el riesgo de quedar expuestas a acusaciones de "greenwashing" si no complementan los objetivos con mecanismos adecuados de gobernanza y transparencia, incluida la compensación de la que dependen.



El informe, "Taking Stock: A global assessment of net zero targets", es el primer análisis sistemático de los compromisos netos cero entre países, gobiernos subnacionales y grandes empresas.

Situación de los países

También encuentra que el 61% de los países, el 9% de los estados y regiones de los países emisores más grandes y el 13% de las ciudades de más de 500.000 habitantes se han comprometido ahora a cero neto.



El informe cuantifica hasta qué punto estos objetivos netos cero alcanzan un determinado conjunto mínimo de criterios de robustez, o "línea de partida", según lo establecido por la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas. Ya, el 20% de los objetivos netos cero existentes cumplen esta línea de partida, aunque esto deja mucho más trabajo por hacer antes de la COP26.



El asociado senior de ECIU y autor principal del informe, Richard Black, ha dicho que "aunque el cero neto como concepto aún está en su infancia, ya está impulsando el cambio de políticas. Sin embargo, es evidente que para mantener al mundo encaminado hacia los objetivos climáticos globales, necesitamos que más países, estados, regiones y empresas se adhieran a los objetivos y los compromisos existentes para mejorar.



"Es lógico establecer un objetivo y luego construir un plan y mecanismos de informes para cumplirlo, pero tanto las empresas como los países deberán avanzar en esto en el período previo a la COP. Países como Japón y EEUU deberán respaldar sus ambiciones netas cero con objetivos de emisiones a más corto plazo para 2030".

Peligro de "Greenwashing"

El informe también identifica una falta de claridad sobre cómo los países y las empresas utilizarán la compensación para cumplir los objetivos, advirtiendo que los límites planetarios en las compensaciones basadas en la naturaleza significan que no se puede confiar mucho en ellos.



El coautor, el Dr. Thomas Hale de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, ha añadido que “si bien la rápida adopción de objetivos netos cero es alentadora, necesitamos mucha más claridad por parte de los actores sobre cómo planean llegar allí".

"Es particularmente importante que los actores aclaren su enfoque de la compensación". Aunque puede ser necesario compensar las llamadas "emisiones residuales" en ciertos sectores, la prioridad más importante son las reducciones inmediatas de las emisiones. "Si todas las empresas y países dependen de las compensaciones y no lo suficiente de las reducciones de emisiones reales, simplemente no podremos adaptarlas a nivel mundial ".

Algunos datos

Los países con objetivos netos cero juntos representan el 61% de las emisiones mundiales, el 68% del Producto Interno Bruto mundial y el 52% de la población mundial.

Los gobiernos también deben, dicen los autores del informe, respaldar sus promesas con mecanismos de presentación de informes, planes publicados y objetivos intermedios creíbles. Con 124 países ahora comprometidos con o considerando el cero neto, aquellos sin objetivos como Australia y Rusia están en minoría y parecen cada vez más aislados, señala.



En el período previo a la cumbre climática COP26 en Glasgow, el enfoque se intensificará en el número de entidades que hacen compromisos netos cero y su potencial para ayudar a mantener el cambio climático dentro de límites 'seguros', así como en compromisos renovados para 2030 bajo el Acuerdo de París (conocido como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional o NDC).

Si bien el informe registra si los países tienen metas intermedias, se necesita más investigación para cuestionar qué tan compatibles son estas metas provisionales con las metas netas cero.



La coautora Kate Cullen, investigadora de políticas de Net Zero en la Universidad de Oxford, ha concluido que "establecer objetivos es el primer paso y estos deben utilizarse como punto de partida para que los países, los estados y las empresas desarrollen planes detallados de reducción de emisiones, particularmente en el corto plazo".



"Por lo tanto, un trabajo como este es de vital importancia para ayudar a establecer una línea de base para los objetivos netos cero a nivel mundial, de modo que sea posible rastrearlos y medirlos mejor, y también para ayudar a desarrollar criterios para medir cuán sólidos son los planes. Net zero ya es una lente útil a través de la cual se puede ver el progreso en el cambio climático; un seguimiento, una evaluación y una valoración sólidos ayudarán a mejorarlo".