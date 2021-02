Ábalos sobre la opa de Naturgy: "No es la primera vez que se preserva la españolidad de las empresas estratégicas"

Aunque el gobierno aún no se ha pronunciado oficlamente sobre su posición ante la opa de IMF sobre un máximo del 22,69% de las acciones de Naturgy, todas las señales apuntan a que finalmente activará su escudo anti-opas. Así lo ha adelantado el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, quien ha avisado de que "no será la primera vez que el Gobierno preserva la españolidad de las empresas estratégicas".

“El gobierno no puede quedar al margen de la situación de Naturgy", ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser. El Gobierno "no puede quedar al margen" en situaciones como la opa sobre Naturgy, porque "es importante que tengamos cierto control sobre aquello que es estratégico".

"Incluso el fondo que gestiona la SEPI para salvar empresas que considera estrategias tiene esa fundamentación", ha señalado el secretario de Organización del PSOE, como son las negociaciones que se están llevando a cabo con la dirección de Alcoa para que la SEPI compre su fábrica de aluminio de San Cibrao (Lugo).

A su juicio, "es importante que tengamos un cierto control, y no estoy promoviendo la intervención, pero sí un cierto control de aquello que es estratégico. La privatización, si no lleva acompañada esa observancia, no me parece bien".

Protección ante la crisis

"Cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta de que no teníamos producción de mascarillas ni reserva estratégica de material sanitario, teníamos una compañía de bandera española como Air Europa que había que salvar, u otras, se ha visto lo importante de las empresas estratégicas".

"El Gobierno no puede quedar al margen de esta situación", ha concluido.