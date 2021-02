El Gobierno podría bloquear la opa de IFM para comprar el 22,69% de Naturgy

La venta de un 22,69% de las acciones de Naturgy a un fondo australiano con sede en Luxemburgo podría tener las horas contadas. Según señala Bloomberg, el Gobierno se está inclinando a bloquear el intento de comprar una participación significativa en Naturgy.

La razón a la que se acogerían para bloquear la operación es que el Gobierno considera a la energética un activo estratégico. Aprobar la oferta de 5.000 millones de euros de IFM Global Infrastructure para comprar una participación del 22,7% en la compañía significaría entregar el control de una empresa vital a un grupo de inversores extranjeros en un momento de dificultad económica excepcional, según fuentes cercanas al gobierno, señala la agencia de noticias.

El impacto económico que ha producido la pandemia trajo como consecuencia la aprobación de un decreto con medidas excepcionales para que se pueda vetar la entrada de un inversor foráneo y la posibilidad de que "pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española o, cuando como consecuencia de una operación societaria, acto o negocio jurídico, se tome el control del órgano de administración".

Este escudo anti-opas comenzó a estar vigente desde el primer estado de alarma y ha sido prorrogado hasta el 30 de junio.

Este decreto establece un blindaje frente a eventuales opas hostiles procedentes de fuera de España (incluyendo a la Unión Europea).

Caso en Francia

El objetivo es proteger a las empresas y el conocimiento nacional, al igual que se ha hecho en otros países, como Francia, según contaron las fuentes a Bloomberg, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones dentro del gobierno son privadas.

La decisión de Madrid se produce cuando los países europeos sopesan cuánto respaldo nacional se necesita para ayudar a desarrollar y proteger las industrias locales. El mes pasado, Francia bloqueó una adquisición planificada de la cadena de supermercados Carrefour SA por parte de Alimentation Couche-Tard Inc. de Canadá, citando la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria en una pandemia.

Portavoces del gobierno español, IFM y Naturgy declinaron hacer comentarios.

Activos estratégicos

El asunto ha sido discutido informalmente en Moncloa y en ciertos ministerios, explicaron las mismas fuentes. No se ha tomado ninguna decisión y el acuerdo aún podría aprobarse. IFM presentó la semana pasada documentación al gobierno solicitando permiso para adquirir la participación y el tema se planteará en el Ministerio de Industria y el gabinete.

El Ministerio de Economía tendrá una posición predominante en cualquier decisión relacionada con la oferta de IFM. Pero Nadia Calviño, la ministra pro mercado que también se desempeña como primera vice primera ministra, aún no ha asumido una posición. El acuerdo requerirá un análisis exhaustivo porque involucra activos estratégicos, según un funcionario del ministerio.

IFM hizo su oferta no solicitada por la participación de Naturgy el 26 de enero, lo que hizo que las acciones subieran un 16% en el día. Otros dos importantes accionistas que poseen alrededor del 21% cada uno, GIP y Rioja, respaldado por CVC, dijeron que no venderían, pero no se han opuesto públicamente al acuerdo. La oferta pilló por sorpresa tanto a la dirección de Naturgy como a su mayor accionista, Criteria Caixa, según les informaron en el último momento.

Criteria, que posee el 25% de Naturgy, no emitirá una decisión hasta que el gobierno deje clara su posición, según una persona familiarizada con el pensamiento del fondo. Naturgy es una de las inversiones más importantes de Criteria y su presidente, Isidro Faine, de 78 años, se desempeñó brevemente como presidente de la empresa de servicios públicos, donde fue reemplazado por un protegido.

Criteria también ha declinado hacer comentarios.

Faine también ha logrado construir fuertes lazos dentro del gobierno con Sánchez y Calvino. El año pasado, Faine ayudó a negociar la adquisición de la entidad crediticia estatal Bankia por parte de CaixaBank. CaixaBank y Criteria son entidades hermanas controladas por la misma fundación.

Cambios en Naturgy

El enfoque de IFM hará que la relación entre la dirección de Naturgy y los accionistas sea más complicada. GIP y CVC ya han estado en desacuerdo con la dirección de la empresa y Criteria se ha inclinado más a alinearse con la dirección. Si IFM se uniera a la compañía, también buscaría presencia en el consejo de dirección, lo que podría profundizar esas tensiones.

La posición del gobierno sobre la oferta sería la primera prueba importante para un decreto emitido el año pasado para proteger a las empresas consideradas estratégicas de adquisiciones extranjeras. España ha sido tradicionalmente menos propensa al nacionalismo empresarial que otras economías importantes de Europa y sus tres mayores empresas de servicios públicos tienen una participación extranjera significativa.

Una de las principales emisoras de televisión del país, Mediaset España, es una unidad de la italiana Mediaset SpA, y la principal editorial de periódicos, Promotora de Informaciones SA, tiene un fondo de cobertura con sede en Londres como principal accionista.

Además de bloquear la adquisición de Carrefour, el gobierno francés está considerando inyectar fondos en la liga de fútbol de primera división.

El año pasado, los gobiernos francés y holandés realizaron importantes inyecciones de capital en Air France-KLM, y el gobierno italiano está en proceso de nacionalización de facto de AirItalia. El gobierno alemán tomó una participación del 20% en la aerolínea Lufthansa el año pasado, convirtiéndola en el mayor accionista de la aerolínea, y ha comprado participaciones en el fabricante de vacunas Curevac y la compañía de tecnología de defensa Hensoldt.