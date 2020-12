La eólica marina flotante crearía 50.000 empleos en España y Portugal hasta 2030

El estudio de EIT InnoEnergy, titulado “Iberia as a hub for technology development and industrial leadership in the field of floating wind offshore energy”, ha sido encargado a la consultora independiente Enzen y señala que el desarrollo de esta industria en la Península Ibérica durante las próximas dos décadas supondría un impacto socioeconómico considerable.

De hecho, podría crear hasta 50.000 puestos de trabajo de alta cualificación (de los cuales 60% serían directos y el resto indirectos) y un volumen de negocio que podría alcanzar los 5.000 millones de euros de facturación anual en 2030, con más de un tercio de los ingresos provenientes de la exportación.

Las predicciones de los mayores expertos internacionales del sector energético apuntan a que durante esta década se va a producir el despegue global de la eólica marina flotante.

Se trata de un sector con un enorme potencial y en el que los primeros en posicionarse tendrán enormes ventajas competitivas y grandes posibilidades de liderar el mercado. Por ahora, las regiones más relevantes son Europa, Norteamérica y Asia (China, Japón y Corea). Pero, desde EIT InnoEnergy, conscientes de las ventajas competitivas de España y Portugal y también conociendo a muchos de los primeros actores que ya están impulsando proyectos pioneros en este ámbito, han querido analizar el potencial real de la Península.

Según Mikel Lasa, CEO de EIT InnoEnergy Iberia, “los datos del estudio son muy reveladores. Por ello, ya los hemos trasladado a las instituciones españolas y portuguesas que comparten nuestro interés por el desarrollo de este prometedor sector en la Península. En un momento tan complicado como el actual, la apuesta por la eólica marina flotante es una oportunidad única para impulsar la economía y ayudar a la tan necesaria reconversión industrial de España y Portugal dentro de la transformación energética”.

Precisamente, EIT InnoEnergy cuenta con una gran vocación dinamizadora de proyectos de innovación con colaboración público-privada, tanto a nivel nacional como regional. De hecho, el plan para impulsar la eólica marina flotante se encuentra dentro de una estrategia más amplia de apoyo y mejora de sectores innovadores para el que esta organización ha desarrollado varios proyectos que han sido presentados al Plan de Recuperación para Europa.

Según las principales conclusiones de dicho estudio, Iberia (España y Portugal) está en una disposición muy favorable para competir y posicionarse como una región líder a nivel mundial en eólica marina flotante ya que cuenta con unas ventajas competitivas no fácilmente replicables en otras zonas.

Por ejemplo, tiene la posibilidad de desarrollar un mercado interno en etapas tempranas, especialmente en zonas insulares. Allí es posible probar y desarrollar la tecnología y los modelos de negocio para así establecer rápidamente una industria ibérica competitiva en mercados exteriores. Se estima que, en el escenario más ambicioso, Iberia podría disponer de 3GW de potencia instalada en 2030 y 22 GW en 2050.

Además, dispone de infraestructuras portuarias, astilleros y capacidad fabril totalmente imprescindibles para el rápido desarrollo del sector. Una ubicación geográfica atractiva ayuda a acceder tanto a los mercados europeos como a los de la costa este de América.

Iberia también cuenta con la existencia de sólidas capacidades industriales y de talento en el sector eólico terrestre, la construcción naval y los sistemas eléctricos que son clave ahora para el desarrollo de esta nueva industria. Por último, dispone de tecnología propia y emprendedores con proyectos ya en marcha que son punteros a nivel internacional.

