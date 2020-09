Europa podría tener energía eólica marina sin ayudas ni primas a partir de 2023

Parque eólico marino East Anglia One (Iberdrola).

Un estudio ha analizado proyectos eólicos marinos en cinco países (Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica) para mostrar que los parques eólicos que se construirán después de 2020 están convergiendo hacia un rango de 50-70 €/MWh, según la publicación Energypost.eu.

Esos precios se pensaban que se iban a alcanzar en 2050 y no hace mucho tiempo atrás, según Iegor Riepin y Felix Müsgens de la Universidad de Tecnología de Brandenburgo, y Malte Jansen e Iain Staffell de la Imperial College de Londres en un informe encargado por Carbon Brief, un 'think tank' británico ambientalista.

Para que los cálculos de precios fueran significativos, el estudio ha tenido que "armonizar" las diferentes reglas de las subastas de energía eólica marina aplicadas por cada país, que abarcan cuestiones como las primas, el tipo y la duración del contrato y los costes de conexión a la red.

Los autores también observaron de cerca otros dos factores críticos para las perspectivas de la energía eólica marina: los costes de integración y los precios futuros de la electricidad al por mayor.

Entre sus conclusiones destaca la notable consistencia de la disminución de costes, a pesar de las condiciones variables del sitio, los criterios de subasta y los niveles de competencia, es una señal de que el modelo de subasta está funcionando.

Los parques eólicos marinos subastados en septiembre pasado en Reino Unido probablemente serán los primeros proyectos de "primas negativas" del mundo: devolverán dinero al gobierno a lo largo de su vida útil.

La eólica marina ya es competitiva

En el estudio, la energía eólica marina ya es comercialmente competitiva en buenos emplazamientos y en mercados maduros, como Reino Unido.

El estudio se centra en proyectos eólicos marinos que se subastaron entre 2005 y 2019 en todos los países que habían celebrado al menos dos subastas en el momento de redactar este artículo. Se trata de 43 parques eólicos que ganaron 17 subastas en cinco países europeos, con una capacidad total de 20 GW. Esta muestra consta de diferentes tecnologías eólicas marinas, incluidas las de “monopilote”, “gravedad” y “chaqueta”.

La siguiente figura muestra las ofertas ganadoras recibidas en las subastas de capacidad offshore en cinco países europeos. Cada punto muestra la oferta para un parque eólico determinado frente a la fecha en que se anunciaron los resultados de la subasta.

Precios de las subastas eólicas marinas. Fuente- Jansen et al. 2020

Pero faltaba por determinar: ¿Por cuánto tiempo se pagan las ayudas? ¿Qué ingresos se pueden esperar una vez que finalicen los pagos de la subasta? ¿Están cubiertos los costes de conexión a la red? ¿Cuándo se construirá el proyecto? ¿Es un contrato unilateral o bilateral por diferencias (CfD)?

Armonizar los datos para permitir comparaciones significativas

También han analizado las ofertas ganadoras mediante un análisis de flujo de caja mensual, teniendo en cuenta los factores más significativos que influyen en los costes y/o ingresos de los proyectos y, por lo tanto, influyen en las ofertas recibidas.

Para hacer esto, definieron la métrica de “ingresos esperados armonizados”, como el ingreso promedio descontado por megavatio hora (MWh) de electricidad generada durante la vida útil del proyecto.

La métrica incorpora todo el dinero que puede esperar ganar un parque eólico, incluidos los ingresos capturados por un proyecto cuando se agota el soporte. Esta métrica tiene dos ventajas.

En primer lugar, se puede comparar con los precios al por mayor (o el LCOE de otras tecnologías) como referencia no subvencionada. En segundo lugar, la armonización permite la comparación de proyectos independientemente del país y del establecimiento de la subasta.

El gráfico siguiente muestra los ingresos esperados armonizados para cada parque eólico marino subastado en Europa: cuántos ingresos podrían esperar obtener por unidad de electricidad producida durante su vida útil.Cada símbolo representa un parque eólico y las líneas sombreadas muestran las tendencias a lo largo del tiempo. en todas las ofertas y las ofertas más recientes de 2015 en adelante.

Ingresos esperados armonizados para cada parque eólico marino subastado en Europa. Jansen et al. (2020)

Lo que llama la atención es que los parques eólicos que se construirán después de 2020 están convergiendo hacia un rango de 50-70 €/MWh. Esta observación sugiere que todos los países están entregando ofertas competitivas consistentemente, a pesar de las condiciones variables del sitio, los criterios de subasta y los niveles de competencia.

Otra observación que vale la pena destacar es que los proyectos en tres países (Dinamarca, Reino Unido y Alemania) han caído por debajo de los 50-55MWh, mientras que el proyecto más barato en el Reino Unido ahora está por debajo de los 50MWh. Esto sugiere que los costes de la energía eólica marina se encuentran en el extremo inferior del LCOE estimado para los generadores fósiles. Sin embargo, tal comparación debe verse a la luz de un debate en curso sobre los costos de integración y los valores de mercado.

¿Quién paga la integración?

Este nivel de ayudas depende de quién debe pagar los cables de transmisión que conectan estos parques eólicos remotos a la red.

Se podría argumentar que los desarrolladores deberían pagar ya que estos enlaces forman parte integral del parque eólico, o que la sociedad debería pagar porque la transmisión es parte de la red eléctrica. El estudio permanece neutral y considera ambos casos en las figuras siguientes.

Las cifras muestran cuántas ayudas o primas podría esperar recibir cada parque eólico durante su vida útil y cómo está disminuyendo con los parques más nuevos que se subastarán.

¿Qué pasa si el precio de la electricidad sube o baja?

El análisis muestra que el apoyo esperado para proyectos eólicos marinos se ha reducido en más de 5 €/MWh por año en todas las subastas. Si el enfoque se reduce solo a las subastas de los últimos cinco años, la disminución es aún más dramática en más de 10 €/MWh por año.

Esto sugiere que la era de los parques eólicos sin subsidios comenzará en 2023, según las subastas recientes. Pero, ¿cuál es el impacto de los precios mayoristas de la electricidad?

La ayuda efectiva depende de cuánto pueda ganar el parque eólico solo en el mercado. Por tanto, depende fundamentalmente de la evolución futura de los precios mayoristas de la electricidad.

Obtener el pronóstico correcto del precio de la electricidad a mediano o largo plazo es un ejercicio desafiante y controvertido para las personas de la industria. Si los precios mayoristas crecen un 0,3% por año por encima de la inflación, llegará un momento en que los parques devolverán dinero a la sociedad. Por contexto, los precios han crecido un 0,8% más rápido que la inflación durante la última década.

Si se asume que los costos de construcción de la red se socializan, los parques eólicos marinos del Reino Unido estarían libres de subsidios incluso si los precios de la energía cayeran más del 1,5% cada año en términos reales.