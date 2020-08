El Gobierno ultima el cobro de 145 millones de proyectos renovables no ejecutados

Ya está todo dispuesto en el Ministerio para la Transición Ecológica para ejecutarse los avales de los proyectos eólicos y fotovoltaicos de las dos subastas de 2017 que no consiguieron llegar a tiempo y conectarse a la red el 31 de diciembre de 2019.

Según ha podido saber en exclusiva Invertia de fuentes ministeriales, "se está finalizando la fase de resolver los procedimientos de paso a explotación. Una vez resueltos se iniciarán los procedimientos de ejecución de los avales, previsiblemente en próximas semanas".

La ejecución no se ha podido llevar a cabo antes por el Estado de Alarma, tal y como confirman las mismas fuentes, "se está finalizando con la primera fase, ya que algún expediente ha podido sufrir algún retraso por el Estado de Alarma".

Según la Resolución de 10 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, ‘las instalaciones en estado de preasignación dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2019’ para cumplir con la normativa. El incumplimiento de dicho plazo supone la pérdida de los derechos económicos asociados y la ejecución de las garantías.

Paneles de Univergy Solar.

Casi 2.500 MW no han cumplido los plazos

Según los últimos datos de REE, del total de los 8.250 MW renovables (4.109 fotovoltaicos, 4.107 MW eólicos y otras tecnologías) que ganaron las subastas de 2017, cerca del 30% (2.428 MW) no han conseguido avanzar y culminar con éxito el proceso de construcción y puesta en marcha en la fecha acordada: el 31 de diciembre de 2019.

La normativa aprobada por el gobierno de Rajoy incluía la obligación de depositar una garantía financiera de 60.000 euros por cada MW de potencia para participar en las pujas. Esas garantías o avales se iban perdiendo a medida que no se cumplían los hitos marcados por el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Pero quienes no llegaran a conectarse a la red eléctrica el último día de diciembre pasado, la normativa les obligaba a perder la totalidad de los avales presentados como garantía, lo que supone una suma total de 145 millones de euros que terminarán en las arcas del Estado.

La vasca GES construirá tres nuevos parques eólicos en Zaragoza

Procedimiento legal largo y garantista

El procedimiento legal para ejecutar los avales millonarios es largo y garantista, por eso, se ha demorado el proceso pero de no hacerse así, perjudicaría los intereses generales y no sería justo para aquellos promotores que decidieron no participar en aquellas subastas precisamente por esas condiciones.

Sin embargo, los adjudicatarios de las subastas de energía de 2017 podrían reclamar la decisión del Gobierno y plantear litigios en los tribunales.

Algunos de ellos podrían alegar que el incumplimiento de las fechas fue por causas ajenas. Una posibilidad que recogía el artículo 44 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, donde se establecían los requisitos para participar en las subastas de 2017.

"La Dirección General de Política Energética y Minas podrá exceptuar la ejecución de la garantía depositada por el titular de una instalación, si el desistimiento en la construcción de la misma viene dado por circunstancias impeditivas que no fueran ni directa ni indirectamente imputables al interesado".

"Probablemente se ejecutarán algunos de los avales de los proyectos que no hayan llegado a tiempo" explica a Invertia Ignacio Blanco, director en el área Mercantil de Andersen, "se estará estudiando caso por caso y mirando con lupa, porque si la causa del retraso es porque una administración pública ha dilatado cualquier tramitación necesaria para llevar a cabo el proyecto, acto después de ejecutar el aval, el promotor puede acudir a los tribunales".

"Y en todo caso, la administración busca evitar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de los promotores a los que se les ejecuten avales reclamado los daños y perjuicios causados por esas demoras", añade, "dado que prácticamente todos los procedimientos de promoción, de una manera o de otra, sufren retrasos por causa de la Administración".

Sin embargo, confirma que "si se ordena la ejecución de avales, será una medida de contención", un aviso a navegantes para evitar que se especule en el futuro. "Tendrá cierta repercusión en el sector sin finalmente se lleva a cabo", concluye.

construcción de un parque eólico

Avales de la subasta de 2016

También queda pendiente el cobro de los avales de la primera subasta de renovables en 2016, que se convocó después de años de paralización del sector.

En este caso se subastaron 500 MW eólicos, 200 MW de biomasa y 20 MW de otras tecnologías con un solo hito: conectarse a la red en marzo de 2020 y depositar un aval de 20.000 euros/MW, aunque en este caso prácticamente toda la potencia ya está en funcionamiento.