Grupo Artessence proyecta ventas netas entre 420 y 440 millones de dólares y un ebitda entre 180 y 190 millones de dólares en el ejercicio 2026-27.

¿Qué tamaño tiene Grupo Artessence y qué ingresos prevén para 2026-27?

El holding de Julien Sprecher reinvertirá y conservará el 25% restante; además se han pactado opciones call y put sobre ese 25% ejecutables en hasta cuatro años y un earn‑out de hasta 100 millones de dólares por rendimiento.

¿Qué acuerdos hay sobre el 25% que mantiene el fundador Julien Sprecher?

Puig pagará aproximadamente 1.200 millones de euros por el 75% en efectivo y financiará la compra con nueva deuda y recursos propios.

¿Qué precio ha pagado Puig y cómo se financiará la operación?

Puig explica que la operación refuerza su estrategia Vision 2032 y amplía su oferta en perfumería niche, complementando marcas como Byredo y Penhaligon’s. La compra encaja con su objetivo de crecer en fragancias premium.

¿Por qué Puig ha comprado el 75% del Grupo Artessence, propietario de Parfums de Marly e Initio?

La transacción se financiará con deuda y recursos propios, previendo su cierre definitivo para el segundo trimestre de 2027 tras las aprobaciones regulatorias.

El fundador de Artessence, Julien Sprecher, conservará el 25% restante del capital y continuará vinculado a la dirección de la compañía.

La operación incluye las marcas de perfumería nicho Parfums de Marly e Initio Parfums Privés, reforzando la estrategia 'Vision 2032' del grupo español.

Puig adquiere el 75% del capital del Grupo Artessence por 1.200 millones de euros, valorando la totalidad de la compañía en 1.900 millones de dólares.

Puig Brands ha anunciado un acuerdo para adquirir el 75% del capital social del Grupo Artessence por 1.200 millones de euros.

Se trata de la sociedad matriz de las marcas de perfumería nicho Parfums de Marly e Initio Parfums Privés, actualmente participada por Advent International y el holding de su fundador, Julien Sprecher.

La operación valora el 100% de Artessence en un Enterprise Value (EV) de unos 1.900 millones de dólares.

Puig pagará aproximadamente 1.200 millones de euros en efectivo por el 75% (sujeto a ajustes de cierre y gastos), según el comunicado que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Holding de Julien Sprecher reinvertirá para mantener el 25% restante y continuará vinculado a la compañía.

Se han pactado opciones cruzadas de compra y venta (call y put) ejecutables en un máximo de cuatro años para que Puig pueda adquirir ese 25% restante, además de un earn-out de hasta 100 millones de dólares ligado al desempeño de los próximos dos años.

La compra se financiará con nueva deuda y recursos propios.

El grupo catalán prevé mantenerse dentro de su umbral de apalancamiento de 2,0x al cierre de 2027, incluyendo tanto esta operación como la adquisición previa del 50% adicional de Isdin (valorada en 1.200 millones de euros).

El cierre está previsto para el segundo trimestre de 2027, sujeto al proceso de consulta con los representantes de los trabajadores en Francia, las autorizaciones regulatorias y la aprobación de la Junta General de Accionistas de Puig.

Estrategia

La adquisición del Grupo Artessence está alineada con ‘Vision 2032’ y reforzaría la posición de Puig en fragancias, incrementando su oferta en Niche.

Puig considera que Parfums de Marly e Initio complementarán el actual portfolio de Niche de Puig, que incluye Byredo, Penhaligon’s, L'Artisan Parfumeur y Dries Van Noten.

Fundada en 2009 por Julien Sprecher, Parfums de Marly combina la herencia francesa del siglo XVIII con una aproximación contemporánea a la perfumería. Initio Parfums Privés, creada en 2015, se ha ganado un posicionamiento propio con fragancias funcionales que exploran el poder emocional y sensorial del perfume.

Se prevé que Grupo Artessence genere unas ventas netas de aproximadamente entre 420 y 440 millones de dólares y un Ebitda de aproximadamente entre 180 y 190 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2026-27, que finaliza el 31 de marzo de 2027.