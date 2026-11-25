El plan combina inversión con una asignación de capital disciplinada para impulsar crecimiento y creación de valor sin renunciar a la continuidad en la reducción de deuda bajo una política financiera prudente.

¿Cómo encaja la reducción de deuda y la disciplina financiera en el nuevo plan de 5.000 millones?

Ya se ha aprobado un plan inversor previo y la compañía ha reforzado su cúpula ejecutiva para implementar la hoja de ruta, en un contexto de mejora de resultados recientes.

¿Qué consecuencias ya ha tenido la reorientación hacia crecimiento "más industrial" en El Corte Inglés?

Gran parte de los 5.000 millones se destina a tiendas, tecnología y logística para mejorar la experiencia y el surtido en tienda, con el objetivo de aumentar ventas y servicio al cliente.

¿Qué parte de la inversión está destinada a tiendas y cómo afectará eso al cliente?

Javier Catena, nombrado consejero delegado, será responsable de implementar el plan estratégico y de dirigir el comité de dirección del grupo.

Porque la dirección busca aumentar ventas en tienda y en el canal online y mejorar logística y tecnología; la compañía lo presenta como una "nueva etapa de crecimiento" industrial.

El plan, liderado por la presidenta Cristina Álvarez y el consejero delegado Javier Catena, priorizará la rentabilidad y la reducción de deuda.

La estrategia busca potenciar el canal 'online' como complemento a las tiendas y desarrollar un ecosistema más amplio de servicios.

Las inversiones se destinarán a mejorar las tiendas físicas, la tecnología, la logística y la gestión patrimonial.

El consejo de administración de El Corte Inglés aprueba el nuevo plan estratégico 2027-2032 dotado con 5.000 millones de euros.

El consejo de administración de El Corte Inglés se ha reunido este miércoles para aprobar el nuevo plan estratégico 2027-2032 dotado con 5.000 millones de euros. Estas inversiones se destinarán a las tiendas, la tecnología, la logística y determinados proyectos de gestión patrimonial..

El plan se asienta en la experiencia de los clientes en tienda con un servicio y un surtido adecuado; el impulso del canal online como complemento a la red comercial física; y el desarrollo de un ecosistema de servicios y soluciones más amplio y adaptado a las nuevas exigencias de la sociedad.

Además de priorizar la rentabilidad y la solidez financiera, la compañía asegura que se encuentra también en un momento idóneo para "iniciar una nueva etapa de crecimiento más industrial, basada en el impulso de la tienda y el consiguiente incremento de ventas".

Se trata de una nueva hoja de ruta para los próximos cinco años actualizada por el nuevo consejero delegado, Javier Catena.

Para la presidenta, Cristina Álvarez, “el nuevo plan estratégico 2027-2032 constituye una ruta industrial de crecimiento basada en las capacidades únicas de El Corte Inglés. El aumento de la ambición responde a nuestro compromiso con el cliente y a la continua mejora de su experiencia en las tiendas”.

Cristina Álvarez en su primera junta de accionistas como presidenta de El Corte Inglés, a 24 de julio de 2026. El Corte Inglés.

De hecho ya lo avanzó en su primera junta como presidenta de los grandes almacenes el verano pasado. Dijo que el nuevo plan contemplaría un proyecto inversor “más ambicioso” centrado en el crecimiento del negocio, la mejora de la logística y el aprovechamiento de nuevas capacidades tecnológicas.

Este nuevo plan estratégico descansa sobre "una asignación de capital disciplinada e impulsa el crecimiento, la creación de valor y la continuidad en la senda de reducción de deuda en el marco de una política financiera prudente", detallan los grandes almacenes.