Dimite el CEO de Hugo Boss tras controlar Frasers Group más del 50% del accionariado

El nombramiento sugiere continuidad en la mayor integración con las estrategias comerciales y alianzas de marca de Frasers, lo que podría acelerar cambios en la oferta, las asociaciones y la red de distribución de la firma.

Cómo puede afectar a los clientes y tiendas de Hugo Boss el nombramiento de Epstein desde Frasers Group?

Ya han dimitido el presidente Stephan Sturm, el director financiero Yves Müller y ahora el CEO Daniel Grieder; además el Consejo ha designado a David Epstein como sucesor a partir de enero de 2027.

Qué consecuencias ha tenido ya la entrada de Frasers Group en el accionariado de Hugo Boss para su dirección?

David Epstein llega desde Frasers Group, donde fue director de Alianzas Estratégicas de Marca y trabajó más de diez años en el grupo supervisando asociaciones en sus divisiones Sport, Premium y Luxury.

La dimisión llega semanas después de que Frasers Group confirmara el control mayoritario del 50,08% del capital de Hugo Boss, lo que ha coincidido con la sustitución de varios directivos y el nombramiento de un ejecutiva procedente de Frasers.

¿Qué relación tiene la dimisión de Grieder con la toma de control de Frasers Group del 50,08%?

Grieder ha presentado su dimisión alegando que "es el momento adecuado" para ceder el liderazgo a la próxima generación tras relanzar las marcas y transformar la compañía; la salida se produce después de cambios en el accionariado y en la cúpula.

David Epstein, procedente de Frasers Group, asumirá el liderazgo y la dirección de Hugo Boss a partir del 1 de enero de 2027.

La renuncia de Grieder se suma a los recientes abandonos del antiguo presidente de la empresa, Stephan Sturm, y del director financiero, Yves Müller.

La salida del consejero delegado se produce semanas después de que Frasers Group lograra tomar el control de más del 50% del accionariado de la firma.

Daniel Grieder presenta su dimisión como CEO de Hugo Boss y abandonará la compañía textil alemana el próximo 31 de diciembre a petición propia.

Daniel Grieder ha presentado su dimisión como consejero delegado de la firma textil alemana Hugo Boss y dejará la compañía a petición propia el próximo 31 de diciembre, según ha informado.

La multinacional será dirigida por David Epstein desde el 1 de enero de 2027.

La renuncia de Grieder llega unas semanas después de que Frasers Group confirmase haberse hecho con el control del 50,08% del accionariado y se suma a las salidas el pasado septiembre del hasta entonces presidente, Stephan Sturm, y del director financiero, Yves Müller.

Grieder fue nombrado CEO de la firma germana en junio de 2021 por un periodo de cinco años, aunque su mandato fue renovado anticipadamente en marzo de 2024 y extendido hasta final de 2028.

Desde que asumió el cargo, Daniel Grieder lideró la transformación de Hugo Boss, además de mejorar su red de distribución y socios, creando una plataforma omnicanal que conecta las tiendas con el negocio digital.

David Epstein

"Juntos, hemos relanzado BOSS y HUGO, creado una oferta de productos de estilo de vida disponible las 24 horas, rediseñado nuestras tiendas en todo el mundo y renovado nuestra cultura y nuestra forma de trabajar", ha comentado Daniel Grieder, para quien "es el momento adecuado para dar un paso al costado y ceder el liderazgo a la próxima generación".

En este sentido, el Consejo de Supervisión de la compañía ha designado a David Epstein como próximo consejero delegado, cargo que comenzará a desempeñar en enero de 2027.

El nuevo CEO se incorpora a Hugo Boss procedente de Frasers Group, donde ha ejercido como director de Alianzas Estratégicas de Marca desde 2024, supervisando las asociaciones de marca en sus divisiones Sport, Premium y Luxury.

Asimismo, durante sus más de diez años en Frasers Group, contribuyó al avance de su estrategia, al desarrollo de alianzas de marca y al fortalecimiento de las relaciones comerciales.