El Corte Inglés dispara su beneficio hasta los 249 M€ en el primer semestre, un 11,5% más

El grupo invirtió 294 millones en la transformación comercial, logística y tecnológica, cantidad 77 millones superior a la del año anterior, con el objetivo de modernizar operaciones y apoyar el crecimiento del canal online.

¿Qué inversiones ha realizado El Corte Inglés en este semestre y para qué las destina?

Seguros El Corte Inglés aumentó ingresos 4,6% hasta 160 millones y obtuvo un resultado neto de 41 millones; Financiera El Corte Inglés elevó ingresos 3,5% hasta 98 millones y mejoró su beneficio neto excluyendo extraordinarios.

¿Qué papel han tenido los negocios financieros y de seguros en estos resultados?

Moda y Belleza subieron un 4% hasta 2.779 millones, Hogar y Electrónica crecieron 4,8% hasta 1.248 millones, Alimentación se mantuvo estable en 1.402 millones y el retail global avanzó 3,3% comparable.

Ya ha ocurrido que la ratio deuda/Ebitda queda en 1,3, lo que sitúa la deuda en niveles manejables frente al resultado operativo; podría permitir mayor margen para inversiones si la generación de Ebitda se mantiene.

¿Qué consecuencias tiene para El Corte Inglés que la deuda neta sea 1.624 millones y 1,3 veces el Ebitda?

El aumento del beneficio responde a la mejora del negocio retail, con ventas comparables al alza impulsadas por Moda, Belleza, Hogar y Electrónica, y a un Ebitda mayor que el año anterior. También influyeron los crecimientos en sus unidades financieras y de seguros.

¿Por qué El Corte Inglés ha incrementado su beneficio neto hasta 249 millones en el primer semestre?

La compañía destinó 294 millones de euros a inversiones de transformación comercial, logística y tecnológica, superando en 77 millones la cifra del periodo anterior.

El Ebitda del grupo ascendió a 562 millones de euros, con un crecimiento del 4,2%, mientras que la deuda neta se situó en 1.624 millones de euros.

El volumen global de ingresos alcanzó los 8.404 millones de euros (un 2,3% más), impulsado principalmente por el negocio del retail y las áreas de Moda, Belleza, Hogar y Electrónica.

El Corte Inglés obtuvo un beneficio neto de 249 millones de euros en el primer semestre fiscal, lo que supone un incremento del 11,5% respecto al ejercicio anterior.

El Corte Inglés ha cerrado el primer semestre del ejercicio fiscal 2026-2027 (del 1 de marzo al 31 de agosto) con un beneficio neto de 249 millones, un 11,5% más.

El volumen global de ingresos se ha situado en 8.404 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,3% sobre el mismo periodo del año anterior, mientras que la cifra de negocios alcanza los 7.230 millones de euros, con un crecimiento del 2,6% a superficie comparable.

Esta evolución ha permitido a los grandes almacenes registrar crecimientos relevantes en magnitudes como el Ebitda, que alcanza los 562 millones de euros, un 4,2% más que el año anterior.

Con un incremento del 3,3% en términos comparables (LfL), el negocio del retail continúa siendo el principal motor de crecimiento, impulsado por Moda y Belleza, Hogar y Electrónica y el buen comportamiento del canal online.

En concreto, las áreas de Moda y Belleza crecieron un 4% en ventas hasta los 2.779 millones de euros, mientras que los segmentos de Hogar y Electrónica aumentaron un 4,8% hasta alcanzar los 1.248 millones de euros. El área de Alimentación se mantuvo estable con una cifra de ventas de 1.402 millones de euros.

Por otra parte, Viajes El Corte Inglés ha mostrado una gran resiliencia en un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas. A pesar de ello, desde la segunda mitad del semestre las ventas crecieron un 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por lo que respecta a los negocios financieros, Seguros El Corte Inglés crece en ingresos un 4,6%, hasta los 160 millones de euros, con un resultado neto de 41 millones de euros, un 5,9% más sin contabilizar extraordinarios.

Financiera El Corte Inglés registra un incremento de sus ingresos del 3,5% situándose en 98 millones de euros, mientras que el beneficio neto crece un 2,4% interanual excluyendo extraordinarios.

Durante este periodo de tiempo, el grupo ha realizado inversiones de 294 millones de euros destinados a la transformación comercial, logística y tecnológica. Se trata de 77 millones más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por último, la deuda neta se sitúa en 1.624 millones de euros, lo que supone 1,3 veces sobre Ebitda.