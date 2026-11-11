La dueña de Primark inyectó 165 M€ a Azucarera para evitar su quiebra el año del ERE y el cierre de su planta en La Bañeza

Azucarera forma parte de ABF Sugar, controlada por ABF tras comprarla a Ebro Puleva en 2008, y la división emplea 28.000 personas y opera 16 plantas con capacidad aproximada de 4 millones de toneladas anuales.

¿Quién controla Azucarera y qué peso tiene ese negocio dentro del grupo ABF?

ABF anunció en abril de 2026 la escisión de Primark del resto de negocios antes de finales de 2027 y necesitaba sanear la división azucarera en España para que el balance del holding español no lastrara la operación de separación.

¿Qué vínculo tiene este saneamiento de Azucarera con la decisión de ABF de escindir Primark de FoodCo?

Las pérdidas de Azucarera en 2025 se dispararon a 239,19 millones y el patrimonio neto quedó en -202,08 millones; eso llevó a que ABF Iberia Holding registrara pérdidas netas de 225,64 millones en 2025.

¿Cómo ha afectado la crisis de Azucarera a las cuentas de ABF Iberia Holding?

Ya se ejecutó un ERE que afectó a 194 empleados y se cerró la planta histórica de La Bañeza, concentrando la producción en Toro y dejando Miranda de Ebro como refinería.

¿Qué consecuencias ya ha tenido el rescate y el ERE de Azucarera para los trabajadores y plantas en España?

ABF inyectó 165 millones para compensar pérdidas y restablecer el equilibrio patrimonial de AB Azucarera Iberia y evitar su disolución judicial, según las cuentas de ABF Iberia Holding cerradas al 31 de agosto de 2025.

¿Por qué Associated British Foods inyectó 165 millones de euros a Azucarera en octubre de 2025?

El saneamiento se produce antes de la escisión planificada por ABF para separar su negocio textil (Primark) de la división de alimentación a finales de 2027.

La matriz británica realizó además una provisión de 178 millones de euros a largo plazo para asumir el rescate financiero continuado de la filial.

La filial española de Azucarera registró pérdidas por 239,19 millones de euros en 2025 tras aplicar un ERE a 194 empleados y cerrar su planta en La Bañeza.

Associated British Foods (dueña de Primark) inyectó 165 millones de euros en Azucarera en octubre de 2025 para evitar su disolución judicial.

El 21 de octubre de 2025, Associated British Foods (dueña de Primark) inyectó 165 millones de euros de urgencia a su filial Azucarera para compensar pérdidas y restablecer su equilibrio patrimonial evitando que entrara en disolución judicial.

Así consta en las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2025 de ABF Iberia Holding, sociedad que depende de ABF y controla a su vez la filial de Azucarera en España (AB Azucarera Iberia).

Para soportar esta aportación y sanear su propio balance, la matriz británica (ABF Overseas Limited) amplió capital en ABF Iberia Holding el 22 de octubre de 2025 por 185 millones de euros y realizó una provisión a largo plazo de 178 millones de euros para asumir los compromisos de rescate financiero continuado de dicha filial.

Justo ese año, Azucarera anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 194 empleados.

También se cerró su histórica planta en La Bañeza (León) y se concentró la producción remolachera en Toro (Zamora) dejando la fábrica de Miranda de Ebro (Burgos) como refinería de azúcar.

Por lo que la situación era bastante difícil. Tanto que las pérdidas de Azucarera en España se dispararon hasta los 239,19 millones de euros en 2025 (frente a los 27,7 millones de un ejercicio anterior), según consta en las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

En 2024 la filial recibió de ABF 20 millones de euros para salvar su situación, una cifra muy pequeña si la comparamos con los 165 millones de esta ocasión.

El patrimonio neto de Azucarera se situó en -202,08 millones de euros tras arrastrar pérdidas de ejercicios anteriores de 163,81 millones de euros.

El rescate y la situación de Azucarera también tuvieron un impacto en las cuentas de ABF Iberia Holding, que registró unas pérdidas netas de 225,64 millones de euros (frente los números rojos de 1,68 millones de euros en 2024).

Primark se separa

La memoria recoge el anuncio que hizo ABF en abril de 2026 para escindir sus negocios, separando el área textil (Primark) de la rama de alimentación (FoodCo) antes de finales de 2027.

Para llevar a cabo esa operación corporativa en los mercados, el grupo necesitaba sanear de forma previa el balance de su división azucarera en la península ibérica y detener el impacto negativo que drenaba las cuentas de su holding español.

Dentro de ABF, Primark siempre ha sido la marca estrella o al menos la más conocida. Pero lo cierto es que el negocio del azúcar, mucho más desconocido para el ciudadano de a pie, era desde hace muchos años también un buque insignia del grupo.

En España están presentes desde 2008 con Azucarera tras comprársela a Ebro Puleva por un importe de 526 millones de euros.

Azucarera forma parte de su división ABF Sugar con presencia también en África y Reino Unido. En este último país es propietaria de British Sugar.

También tiene operaciones de azúcar de caña en Eswatini, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania y Zambia y un negocio de azúcar de remolacha en el noreste de China con dos plantas que producen más de 180.000 toneladas de azúcar al año.

En total, esta división emplea a 28.000 personas y opera 16 plantas en siete países, con capacidad para producir aproximadamente 4 millones de toneladas de azúcar al año.

Un negocio que ha ido creciendo hasta ahora, que registra pérdidas de 47 millones.

“En nuestro negocio español, Azucarera, el deterioro de las condiciones del mercado ha demostrado que la base de costes es demasiado alta”, señalaron antes de anunciar el ERE en España.

Lo demás, ya lo conocemos. Incluido ahora el balance de unas cuentas que han estado a punto de llevar al abismo a la empresa de azúcar más importante de nuestro país.