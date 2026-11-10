El juez da de plazo hasta enero de 2027 para que Faborit reestructure su deuda o pida el concurso de acreedores

Es más compleja porque cada una de las 15 filiales debe constituir sus propias clases de acreedores y lograr las mayorías legales; además, la reducción de afluencia por teletrabajo y los costes de materias primas, alquiler y energía han comprimido su negocio en local.

¿Por qué la reestructuración de Faborit resulta más compleja al hacerse por filiales y cómo influye el teletrabajo en su situación?

La prórroga mantiene paralizadas las ejecuciones, embargos y reclamaciones judiciales, de modo que las cafeterías siguen operando por ahora; no obstante, tras la expiración podrá existir un periodo sin protección frente a solicitudes de concurso.

¿Cómo afecta la prórroga judicial al funcionamiento de las cafeterías Faborit y a las acciones de los acreedores?

La deuda que se busca reestructurar con CaixaBank, Sabadell y Santander ronda los seis millones de euros, según la información publicada en la prensa económica.

¿Cuánto debe Faborit a los bancos y qué entidades son las principales acreedoras?

Si no hay acuerdo, el juez considerará imposible la propuesta por rechazo de acreedores y Faborit quedaría expuesta a un concurso de acreedores que aumentaría significativamente el riesgo de liquidación.

¿Qué pasará si en enero de 2027 Faborit no logra un acuerdo con sus acreedores?

El juez concedió una segunda y última prórroga porque la empresa aportó una declaración responsable que acredita el apoyo de más del 50% del pasivo afectado y señaló avances en la negociación conjunta del grupo; sin embargo, la complejidad de clasificar acreedores por filial ha ralentizado el acuerdo.

¿Por qué el juez del Mercantil nº 6 ha dado hasta enero de 2027 a Faborit para reestructurar su deuda?

La compañía se encuentra en una situación crítica debido a la caída de clientes por el aumento del teletrabajo, la inflación en materias primas y los elevados costes de sus alquileres.

Si Faborit no alcanza un acuerdo con sus acreedores al finalizar la prórroga en enero, la cadena entrará en concurso y afrontará un riesgo elevado de liquidación.

La empresa cuenta con el respaldo de más del 50% del pasivo afectado para negociar unos seis millones de euros de deuda con entidades como CaixaBank, Sabadell y Santander.

El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid concede una segunda y última prórroga, hasta el 6 y 13 de enero de 2027, a las 15 filiales de Faborit para reestructurar su deuda o ir a concurso.

Del 6 al 13 de enero de 2027. Esas son las fechas que el juez del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid ha dado de plazo a las 15 filiales de la cadena de comida saludable Faborit para reestructurar su deuda o solicitar el concurso de acreedores.

"Es evidente que si en el plazo de 10 meses no se alcanza un acuerdo sobre la propuesta de reestructuración es porque la misma resulta imposible por rechazo de los acreedores relevantes", señala el juez en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

A través de 15 resoluciones, el tribunal estima la solicitud de la empresa y le concede una segunda y última prórroga en octubre del periodo de negociación de su plan de reestructuración (dentro del marco preconcursal). Ya hubo anteriormente una prórroga de tres meses.

En esta última prórroga, Faborit alegó la existencia de avances significativos, pero justificó la demora en la complejidad de tratarse de una reestructuración conjunta de grupo, donde cada filial debe formar sus propias clases de acreedores y alcanzar las mayorías legales.

Por ello, el plazo extra que le da el juez a algunas de las filiales como la de Leganitos vence el 6 de enero, mientras que para el resto es el 13 de enero.

La renegociación afecta a la mayoría de locales en Madrid y a algunos en Barcelona y Logroño.

El juez opta por autorizar la prórroga de forma excepcional debido a que la deudora aportó una declaración responsable acreditando el apoyo de más del 50% del pasivo afectado.

La deuda a reestructurar de Faborit con CaixaBank, Sabadell y Santander es de unos seis millones de euros, según avanza El Economista.

También cuenta con el informe favorable del experto en la reestructuración.

¿Concurso de acreedores?

Tras este tiempo extra, el juez advierte de que "si llegado enero no hay acuerdo, el plan se considerará imposible por rechazo de los acreedores".

En este caso, Faborit entraría en una situación crítica que casi con seguridad la abocaría al concurso de acreedores y a un riesgo muy elevado de liquidación si no logra cerrar el pacto.

La prórroga concedida mantiene paralizadas las ejecuciones, embargos y reclamaciones judiciales de los acreedores. Por ello sus cafeterías siguen funcionando de momento.

No obstante, más adelante podría existir una especie de limbo judicial.

El tribunal advierte de que el deudor podría, en teoría, formular una nueva comunicación de negociaciones cuando transcurra un año desde la primera (en marzo de 2027).

Eso quiere decir que entre el fin de la prórroga (enero de 2027) y esa hipotética fecha (marzo de 2027), la empresa quedaría totalmente desprotegida frente a cualquier acreedor que decida solicitar el concurso necesario o ejecutar deudas.

Historia

Apodada como el Starbucks español de la comida sana, Faborit es una cadena de restauración saludable fundada en el año 2002 por los empresarios Luis Sáenz, Joan Rabassa y Carlos Vicente. Abrieron su primer establecimiento físico en 2004.

Su propuesta combina café de especialidad e infusiones con una oferta de comida rápida saludable, destacando sus bufés de ensaladas personalizables (con decenas de ingredientes y aliños), zumos naturales recién exprimidos y paninos o bocadillos calientes.

Su modelo de negocio está basado en el consumo en local como para el público de oficinas mediante formatos take away, click & collect y delivery. Sin embargo, el teletrabajo ha reducido drásticamente el flujo diario.

Además, se enfrenta a una presión inflacionaria en materias primas (café, productos frescos) y altos costes de alquiler y energía en ubicaciones prime.

Todo ello, junto con la deuda, ha puesto este 2026 en una situación complicada a la cadena.