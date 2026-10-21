El Corte Inglés y Santander consolidan su tarjeta de crédito: las compras fuera de sus centros suben un 6,4%

La entidad financiera ha reorganizado su estructura mediante la absorción de su filial en Portugal, pasando a operar en el país vecino a través de una sucursal.

Financiera El Corte Inglés, participada en un 51% por Santander, obtuvo un beneficio neto de 56 millones de euros, un 10,7% más que el año anterior.

El uso universal de la tarjeta representa ya el 28% del volumen total gestionado, el cual superó los 5.200 millones de euros en el último ejercicio.

Las compras con la tarjeta de El Corte Inglés fuera de sus establecimientos crecieron un 6,4% en 2025 hasta alcanzar los 1.460 millones de euros.

En 2022, El Corte Inglés universalizó su tarjeta. A través de un acuerdo entre MasterCard y su financiera (de la que Santander posee el 51%) la tarjeta permitió financiar compras en otros comercios distintos a los grandes almacenes. Cuatro años después, esas compras se han disparado un 6,4% y acaparan el 28%.

En concreto, en 2025 la actividad de las tarjetas utilizadas fuera del entorno del Grupo El Corte Inglés alcanzó los 1.460 millones de euros, según datos procedentes de las cuentas de Financiera El Corte Inglés depositadas recientemente en el Registro Mercantil.

Hablamos de que el gasto realizado en comercios externos a los grandes almacenes ha aumentado un 6,4% con respecto a 2024.

Dato que se dispara si tenemos en cuenta que en la fase inicial de 2022 refleja un gasto en compras de 155 millones de euros.

Durante 2025, la tarjeta de El Corte Inglés movió algo más de 5.200 millones de euros (3.777 millones en el entorno de los grandes almacenes y 1.460 millones en comercios externos).

Cifra que supone un incremento del 1,67% en el volumen total gestionado por la tarjeta, impulsado principalmente por el crecimiento de las operaciones en comercios externos.

La universalización ha permitido dividir la actividad de la tarjeta que los grandes almacenes lanzaron en 1997 hasta el punto de que el 72% de las compras financiadas procede de compras en El Corte Inglés, mientras que un 28% ya la acaparan los comercios externos.

Tarjeta universal

El emisor de la tarjeta es Financiera El Corte Inglés, que está participada en un 51% por Santander Consumer Finance (Grupo Santander) y en un 49% por el Grupo El Corte Inglés.

La tarjeta tiene dos líneas de crédito, una para compras realizadas en El Corte Inglés (más filiales) y otra como tarjeta universal.

La parte universal es la que permite desde hace cuatro años financiar a crédito compras realizadas en cualquier comercio y en cualquier lugar del mundo.

También tiene dos modalidades de pago: pago a fin de mes o revolving, pagando un % del saldo dispuesto o la cantidad fija que decida el usuario.

Además, la tarjeta ofrece otros beneficios: aplaza pagos en tres cuotas, ofrece un 4% de bonificación en estaciones Repsol y permite retirar efectivo en cualquier cajero del mundo.

Es gratuita y se calcula que tiene algo más de 11 millones de usuarios.

Reestructuración

Además de la buena marcha de su tarjeta, en el ejercicio 2025-26 (a 28 de febrero de 2026) Financiera El Corte Inglés registró importantes crecimientos, con un beneficio neto de 56 millones de euros en el ejercicio, un 10,7% más.

Y recientemente ha absorbido a su filial en Portugal (Financeira El Corte Inglés Portugal).

Se trata de un proceso de reorganización interna de Financiera El Corte Inglés para simplificar su estructura en Portugal, según fuentes cercanas a la operación.

Dicha operación no afecta ni a clientes ni empleados de la compañía en Portugal. Tampoco tiene impacto societario.

La empresa seguirá ofreciendo sus servicios en Portugal a través de una sucursal. Hablamos de la gestión de servicios de pago, tarjetas de crédito y financiación al consumo para los clientes del Grupo El Corte Inglés en Portugal.