Estrella Damm consigue la máxima distinción en los Great Taste Awards

Damm destaca que el premio consolida a Estrella Damm como la cerveza española más premiada, tras sumar 16 reconocimientos internacionales en 2025.

Solo el 2% de las más de 15.000 referencias presentadas ha logrado las tres estrellas, reservadas a los productos mejor valorados.

La cerveza es la única de España que ha recibido tres estrellas en esta edición de los premios.

Estrella Damm ha obtenido tres estrellas en los Great Taste Awards, la máxima distinción del certamen organizado por Guild of Fine Food.

Estrella Damm ha logrado tres estrellas, la máxima distinción, en los Great Taste Awards, y es la "única cerveza de España que ha recibido tres estrellas en esta edición", informa Damm en un comunicado este miércoles.

La cervecera ha explicado que estos premios están organizados por Guild of Fine Food y que son "el certamen de alimentación y bebidas más grande y prestigioso del mundo".

Las tres estrellas, la máxima distinción del concurso, se conceden únicamente a los productos mejor valorados: solo el 2% de las más de 15.000 referencias presentadas ha obtenido este reconocimiento.

Ha asegurado que el galardón "consolida a Estrella Damm como la cerveza de España más premiada de la historia", y ha recordado que, en 2025, recibió 16 reconocimientos internacionales.

Entre los premios, ha destacado el Oro con una puntuación de 100 sobre 100 en los World Beer Challenge --la máxima nota otorgada por el concurso-- y el reconocimiento Country Winner en la categoría International Lager de los World Beer Awards, que la acreditó como "la mejor cerveza lager de España".