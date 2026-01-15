Inditex cierra la primera tienda de Zara de la historia tras casi 51 años abierta al público

Inditex sigue reformando y modernizando sus tiendas en A Coruña, incluyendo la apertura de un nuevo espacio Zacaffé en la calle Compostela el 31 de enero.

A los 11 empleados del establecimiento se les ha ofrecido recolocación en otras tiendas de la ciudad.

La tienda, inaugurada en 1975 por Amancio Ortega, fue el punto de partida de la cadena Zara.

Inditex cerrará la primera tienda de Zara de la historia, ubicada en la calle Juan Flórez de A Coruña, tras casi 51 años en funcionamiento.

Movimiento histórico en Inditex. La compañía textil ha decidido cerrar su histórica tienda Zara de Juan Flórez en A Coruña tras casi 51 años abierta al público al no encajar con la propuesta comercial actual del grupo. Hablamos del primer Zara de la historia.

"Una vez finalizada la celebración del 50 aniversario de Zara, y tras los nueve meses de funcionamiento del espacio conmemorativo que se abrió al público en mayo de 2025 en la antigua tienda de Juan Flórez, el viernes 30 de enero se va a producir su cierre definitivo", aseguran fuentes de la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia.

Se trata de una tienda emblemática para la compañía, ya que su fundador, Amancio Ortega, comenzó su andadura empresarial con Zara en dicho establecimiento el 9 de mayo de 1975.

Hoy se ha comunicado el cierre a la plantilla formada por 11 empleados y se les ha ofrecido recolocación en otras tiendas de la ciudad.

En la ciudad, Inditex cuenta con 20 tiendas de todas sus marcas comerciales entre establecimientos a pie de calle y en centro comercial.

En paralelo, la reforma parcial que está actualmente en marcha en la tienda de Zara de la calle Compostela de A Coruña culminará el próximo 31 de enero con la apertura al público de un nuevo espacio Zacaffé.

En los últimos años, la compañía ha llevado a cabo múltiples proyectos de reforma, actualización y mejora de su espacio comercial en A Coruña, que por su condición de sede es un campo de pruebas de sus iniciativas comerciales y colecciones.

Por ejemplo, el concepto de 'El Apartamento' (llevado a Serrano el pasado otoño) y la actual imagen de las tiendas Zara Man se testaron en A Coruña antes de exportarse a otras ciudades de todo el mundo.