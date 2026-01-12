La dirección de Nestlé cita a los sindicatos para dar claridad sobre los despidos en España

La plantilla española de Nestlé, compuesta por 4.600 trabajadores y diez plantas, muestra preocupación por la falta de información sobre los despidos.

Nestlé está deshaciéndose de negocios no estratégicos, como la venta del 40% de Herta Foods y la posible venta de su división de aguas.

La multinacional anunció que recortará 16.000 empleos en todo el mundo en los próximos dos años, pero aún no ha detallado el impacto en España.

Nestlé se reunirá con los sindicatos en España el 22 de enero para informar sobre el plan de despidos globales en la compañía.

Nueva cita importante en el calendario para la plantilla de Nestlé. La dirección en España de la multinacional de alimentación se reunirá con los sindicatos para abordar la actual situación de la compañía, que anunció el despido de 16.000 trabajadores en el mundo en los próximos dos años.

Según ha podido saber este periódico, se trata de una reunión en la que se espera que se arroje algo de claridad sobre el recorte de puestos de empleo, ya que de momento no se sabe cómo va a afectar por mercados.

En España, desde que se conoció la noticia a mediados de octubre de 2025, la incertidumbre y la preocupación no han dejado de crecer. Desde la dirección en España dicen desconocer las cifras y prefieren guardar silencio.

Ahora, con este encuentro -cuya fecha inicial estaba fijada para el 15 de enero y ha sido retrasada hasta el 22-, los sindicatos esperan poder conocer los planes de la multinacional y cómo podría afectar los despidos a la plantilla española.

En nuestro país, la dueña de Nesquik o Nescafé cuenta con 4.600 trabajadores y diez plantas, lo que demuestra el gran peso que tiene en su producción.

No obstante, empieza a deshacerse de negocios no estratégicos. Antes de finalizar 2025, Nestlé vendió a Casa Tarradellas el 40% del negocio de carnes envasadas Herta Foods.

Con esta operación puso fin a la empresa conjunta creada en 2019, cuando Nestlé vendió una primera participación de Herta Foods a Casa Tarradellas.

Planta de Aquarel de Nestlé.

La firma suiza había sometido previamente el negocio de Herta a una revisión estratégica al considerar que esta actividad no se alineaba con su enfoque en nutrición, bienestar y productos de origen vegetal.

En la actualidad, la compañía mantiene bajo revisión otros negocios, como la división de aguas.

Nestlé contrató a Rothschild como asesor en la venta de este negocio, según Reuters.

Y en septiembre del pasado año, fuentes sindicales aseguran que la dirección les comunicó su intención de vender dicha división.

Aunque se desconoce la fórmula que usará. Las dos opciones posibles son: venta total o parcial para quedarse con el control mayoritario.

Esta posible venta también preocupa en España, donde la compañía cuenta con dos plantas: la de Aquarel en Herrera del Duque (Badajoz) y la planta de Viladrau (Girona).

Última reunión

A principios del pasado mes de diciembre se produjo una reunión en Suiza entre la dirección europea de la empresa de alimentación y los sindicatos europeos (coordinados por EFFAT y la UITA).

Sin embargo, tampoco se presentaron las cifras de los despidos por mercados ni se arrojó claridad sobre el proceso.

“Tenemos que revisar los mercados”. Eso es lo que trasladó la compañía a los sindicatos, además de defender los recortes de puestos de trabajo por “la pérdida de competitividad y la venta de algunos productos”.

Cabe recordar que esta decisión se tomó ya bajo la dirección formada por Pablo Isla como presidente y por Philipp Navratil como CEO.

El objetivo es ahorrar 3.000 millones de francos suizos (3.228 millones de euros) para finales de 2027.

Por lo que la situación, tres meses después del anuncio del plan de despidos, genera aún más incertidumbre en una plantilla formada por 277.000 empleados a nivel mundial.