Las rebajas de enero arrancan con mayores ofertas tras una mala campaña de invierno: las ventas subirán más de un 4%

El cambio en las prioridades de consumo y la competencia de plataformas chinas como Shein, AliExpress y Temu han afectado negativamente al comercio tradicional.

El gasto medio por cliente aumentará, situándose en torno a 197 euros según la AEC, y en 104,65 euros según Banqmi, siendo el mayor desde 2019.

El sector espera que las ventas aumenten entre un 4% y un 5% respecto al año anterior, aunque esto no permitirá recuperar los márgenes de beneficio perdidos en meses anteriores.

Las rebajas de enero de 2026 arrancan con descuentos más agresivos debido a una mala campaña de invierno, con ofertas que pueden alcanzar hasta el 70% en segundas rebajas.

Este 7 de enero arrancan oficialmente las rebajas de enero de 2026 en la gran mayoría de los comercios españoles. Una campaña en la que el sector espera registrar un incremento de las ventas de más de un 4% respecto al año anterior gracias a unas ofertas más agresivas y a un mayor gasto por cliente.

Algo que no es necesariamente una buena noticia para la industria, ya que el motivo por el que este 2026 se venderá más y con mayores descuentos en las rebajas de enero es porque la última campaña de invierno ha sido "complicada". Con la única excepción del Black Friday.

Así lo ha indicado en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Nacional de Moda Retail, Acotex, quien lamenta que estas mayores ventas no van a permitir a los comercios recuperar los márgenes de beneficios que han perdido en los últimos meses.

Según las previsiones de la organización, las ventas en el sector aumentarán entre un 4% y un 5% en las rebajas de enero de 2026 en comparación con la misma temporada de 2025. Un dato que contrasta con la caída del 2,2% registrada hace un año.

Asimismo, Acotex espera que en los primeros días de la campaña que arranca este miércoles los comercios lancen descuentos "agresivos" que rondarán el 50%. De cara a las segundas rebajas, estos porcentajes podrían alcanzar hasta el 60% o el 70%.

Stock

Zamácola explica que la campaña de rebajas de enero suele ser "una consecuencia de cómo ha funcionado la temporada de invierno". Si esta ha ido muy bien, hay menos rebajas y descuentos más moderados, ya que los comercios cuentan con menos stock.

Sin embargo, este 2026 ha ocurrido justo lo contrario. La temporada de invierno ha sido "muy complicada" y el único mes en el que han subido las ventas ha sido noviembre (+5,7%). Y eso ha sido gracias a la campaña de Black Friday y los importantes descuentos que se realizan en estas fechas.

Por el contrario, en diciembre las ventas no han sido tan altas como el sector esperaba, dado que muchas personas aprovecharon las rebajas de noviembre para hacer sus compras de Navidad. Y eso ha provocado que las tiendas hayan entrado en enero con más stock del previsto.

Para poder dar salida a estos productos, los comercios realizarán promociones "más agresivas de lo que en principio desearían". Algo que puede ser "una buena noticia para el consumidor", pero no tanto para las empresas, ya que estas mayores ventas no salvan la mala temporada de invierno, dado que sus márgenes son "muy bajos".

"En las rebajas estás haciendo caja para poder pagar los gastos, las nóminas... pero los márgenes no se recuperan", incide Zamácola, quien admite que se trata de intentar "olvidar" la temporada de invierno y arrancar "con ánimo y con fuerza" la de primavera-verano.

A lo ocurrido en la campaña de invierno de 2025 hay que añadir el impacto que tienen otros cambios más estructurales que se han producido en los últimos años en el sector. Por un lado, está el cambio de prioridades de los consumidores, que, sobre todo desde la pandemia, dedican más dinero a experiencias (viajes, restauración...) que a comprar ropa.

También ha impactado la liberalización de las rebajas en 2012, que ha provocado que pueda haber ofertas en cualquier momento del año y ya no exista el tradicional "efecto llamada" del 7 de enero. Lejos quedan ya esas imágenes de aglomeraciones de gente esperando a que las tiendas abrieran sus puertas.

Y más recientemente, las empresas del sector textil y de complementos se están enfrentando a la irrupción de plataformas chinas (como Shein, AliExpress o Temu) que "bombardean" el mercado con productos de baja calidad a precios muy bajos, lo que ha perjudicado al comercio tradicional.

Gasto por cliente

A las puertas de las rebajas, distintas asociaciones y empresas han realizado varias encuestas para conocer cuánto dinero tienen previsto gastar los españoles en la campaña promocional que la gran mayoría de comercios arrancarán este 7 de enero.

Y aunque las cifras absolutas son distintas en función del informe y la muestra utilizadas, todas ellas coinciden en que los españoles gastarán más en las rebajas de enero de 2026 en comparación con las de 2025.

Por ejemplo, la Asociación Española de Consumidores (AEC) prevé un gasto medio de 197 euros por parte de cada español que está dispuesto a realizar alguna compra en este período de ventas. Una cantidad 16 euros superior a la recogida en la misma encuesta realizada el año pasado.

Según se desprende de las 2.000 encuestas realizadas por AEC, un 86% de los participantes ha confirmado que comprará en las rebajas de enero, mientras que un 10% no hará ninguna adquisición y un 4% se muestra indeciso.

Por su parte, el comparador financiero Banqmi sitúa el presupuesto medio nacional en 104,65 euros por persona, frente a los 100,01 euros registrados en 2025. Esto supone una subida del 4,64% (4,64 euros) y convierte a 2026 en el año con mayor gasto medio previsto desde 2019, superando incluso los niveles previos a la pandemia.

Sin embargo, el informe, que se ha elaborado a partir de una encuesta a 998 personas mayores de 18 años, detalla que el incremento del presupuesto medio para las rebajas de invierno 2026 no es homogéneo en todo el territorio y presenta diferencias significativas entre comunidades autónomas, tanto en el nivel de gasto previsto como en su evolución interanual.

Este año, las subidas más intensas se registran en la Comunidad Valenciana (6,93 euros, hasta los 106,14 euros) y en Castilla y León (6 euros, hasta los 104,32 euros de media). En términos de presupuesto medio absoluto, destacan La Rioja (118,13 euros por persona) y la Comunidad de Madrid (111,98 euros de media por persona).