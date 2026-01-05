Decathlon ultima la compra de la firma deportiva Intersport en España

Si la adquisición es aprobada, Decathlon reforzaría su presencia en el mercado español, donde ya cuenta con 176 tiendas.

Intersport España se declaró en concurso de acreedores en marzo de 2025 y posteriormente inició la liquidación de sus sociedades.

La operación se encuentra en fase de análisis por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Decathlon ha notificado a la CNMC su intención de comprar la firma deportiva Intersport en España.

Decathlon apuesta por crecer en España y ultima la compra de la firma deportiva InterSport CCS en el mercado nacional tras notificar esta operación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, fuentes de la multinacional deportiva han confirmado a Europa Press que en este momento, la operación está en "una fase de análisis por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se encuentra a la espera de la resolución para la continuidad del proceso".

Decathlon, según consta en los registros del órgano presidido por Cani Fernández, comunicó a Competencia la operación a finales de 2025, concretamente el pasado 31 de diciembre, y actualmente se está evaluando en la primera fase del proceso.

De esta forma y con la notificación de esta operación, se inicia la primera fase de estudio de la misma, en la que Competencia dispone de un mes de plazo para pronunciarse.

En caso de requerir un análisis más profundo, la compra pasaría a segunda fase, cuya duración podría oscilar entre tres y cuatro meses.

Intersport España se declaró en marzo de 2025 en concurso de acreedores tras sus problemas para hacer frente a la deuda que tenía acumulada la compañía.

Tras fracasar el plan de viabilidad presentado a bancos y acreedores, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ordenó la liquidación de las sociedades del grupo que agrupaban cerca de 120 tiendas en España, de las cuales 30 establecimientos eran propios y el resto, franquicias.

Tras liquidarse la filial ibérica, el pasado mes de noviembre, Intersport asumió las operaciones en España y Portugal, creando un grupo para el sur de Europa, que está formado por Francia, Bélgica, España y Portugal.