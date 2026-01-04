Lidl acecha a Carrefour: la alemana recorta distancias en cuota y apunta al 'sorpasso' en los próximos años

Carrefour, afectada por la crisis del formato hipermercado, ha perdido cuota de mercado y se centra en tiendas de proximidad, sin lograr frenar la caída.

Lidl ha mejorado la calidad, el surtido y la experiencia en tienda, pasando de ser un supermercado de descuento a ofrecer una cesta de la compra completa.

La estrategia de Lidl se basa en una rápida expansión con la apertura de entre 30 y 40 tiendas al año e inversiones superiores a 300 millones de euros anuales.

Lidl ha incrementado su cuota de mercado en España desde el 2,9% en 2011 al 6,9% en 2025, acercándose a Carrefour, que ha descendido al 9%.

Lidl aterrizó en España en 1994 con su primera tienda en Lleida. Desde entonces no ha parado de crecer a golpe de aperturas. Una estrategia que la coloca como el tercer distribuidor en España y al acecho de Carrefour, golpeada en los últimos años por la crisis del hipermercado.

De hecho, el margen entre la alemana y la francesa se ha estrechado tras la pandemia. A finales de este 2025, Lidl creció hasta el 6,9% mientras que Carrefour cedió terreno, hasta el 9% de cuota, según datos avanzados por la consultora Kantar.

Si echamos la vista atrás, en 2021 la cuota de Lidl era del 5,6%, mientras que la de Carrefour alcanzaba el 9,2%.

Margen que es mucho mayor a medida que vamos atrás en el tiempo. Por ejemplo, en 2017 la cuota de Lidl era de 4,3% y la de Carrefour de 8,7%.

Y en 2011, la alemana tenía apenas un 2,9% del mercado español, mientras la empresa francesa afrontaba su primer año con el negocio de Dia ya escindido y una cuota de 8,1%.

Cuota de supermercados hasta noviembre de 2025, según Kantar.

El histórico de los últimos años lo que muestra es que Lidl crece rápidamente, mientras Carrefour ha pasado de estar estancada a perder cuota.

Hasta noviembre de 2025, la cadena germana consiguió crecer 0,5 puntos de cuota con respecto al mismo periodo del año anterior. La empresa gala perdió 0,8 puntos.

Diferentes estrategias

Pero, ¿por qué se ha estrechado tanto el margen entre el segundo y el tercer distribuidor en los últimos años?

En el caso de Lidl se debe a varias razones. En la veintena de años que lleva en España, la alemana ha conseguido extender su modelo de negocio por todo el territorio. A día de hoy supera los más de 700 supermercados.

En los últimos años su ritmo de crecimiento ha sido el de abrir entre 30 y 40 tiendas con inversiones que superan los 300 millones de euros anuales. De hecho, para este ejercicio fiscal prevé abrir 40 establecimientos.

Al mismo tiempo, la compañía ha generado una red logística con 13 plataformas que dan servicio a sus tiendas.

A este rápido crecimiento se suma un cambio radical en su estrategia. Lidl llegó a nuestro país con la imagen de supermercado de descuento, ofreciendo una cesta de la compra muy barata con un surtido limitado y mucha marca propia.

Ahora, la compañía ha buscado reforzar la calidad, el surtido fresco y su marca propia con el fin de que el cliente pueda hacer una cesta de la compra completa en sus locales.

Hasta la decoración de las propias tiendas es más cercana y agradable que la de sus inicios, en la que se veían estanterías más propias de un almacén que de un supermercado.

Pero el crecimiento de Lidl ha coincidido en el tiempo con la crisis del hipermercado que golpea a cadenas como Carrefour o Alcampo.

Fachada Carrefour.

Se trata de un formato que, curiosamente, Carrefour lo introdujo en España. Es, además, el mayor estandarte de este modelo de negocio con 204 hipermercados en nuestro país.

Carrefour sabe que está de capa caída. No abren más. Todo lo contrario. Se centran en el canal de proximidad. Este 2025 realizaron 100 aperturas nuevas en sus otros formatos (Express, Market o Supeco). Cuenta con una amplia red de cerca de 1.600 tiendas.

Sin embargo, esta apuesta no ha conseguido compensar los problemas del hipermercado que parece que le seguirán acompañando en 2026.