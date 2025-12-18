La cadena de descuento Action apuesta por España: prevé abrir cerca de 40 tiendas en 2026 y no descarta llegar a las islas

El éxito de Action se basa en un surtido de 6.000 productos a precios bajos, con una alta rotación y la introducción semanal de 150 novedades.

A finales de 2026, Action estrenará su segundo centro de distribución en Banyeres del Penedès, facilitando el acceso a varias ciudades importantes.

La compañía no descarta expandirse a las islas Canarias y Baleares, respondiendo al interés mostrado por los residentes.

La cadena neerlandesa Action prevé abrir unas 40 nuevas tiendas en España durante 2026, continuando su rápido crecimiento desde su llegada en 2022.

La cadena neerlandesa de tiendas de descuento Action aterrizó en España en 2022 con su primer establecimiento en Girona. Desde entonces no ha dejado de crecer, llegando a abrir recientemente su tienda 100 en Málaga. Un plan de expansión que no se queda ahí, sino que seguirá en 2026.

“Nuestro objetivo es, como mínimo, igualar el crecimiento de este año”, señala Bart Raeymaekers, country regional director de Action en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

Es decir, abrir alrededor de 40 tiendas como ha hecho en 2025. La idea, como cuenta el directivo, es seguir invirtiendo en nuevas tiendas en ubicaciones estratégicas por todo el país.

¿Dónde? “El objetivo es fortalecer la presencia de Action en nuevas zonas del país a un ritmo constante y meditado”, dice.

Por ello no se descarta que puedan llegar a Canarias o Baleares, donde afirma que reciben consultas por parte de los residentes que quieren tener un establecimiento de Action cerca.

No obstante, Raeymaekers no desvela las ubicaciones de las próximas tiendas; sólo de las últimas aperturas del año: Albolote, Barcelona y Tomelloso. En total ya son 105 locales.

Y lo cierto es que cada inauguración despierta el interés de muchos usuarios y suele venir acompañada de una gran fila de clientes.

Tienda número 100 de Action en Málaga.

Además de abrir más tiendas en 2026, Bart Raeymaekers avanza que Action estrenará a finales de año su segundo centro de distribución en Banyeres del Penedès, con una ubicación ideal para acceder a Barcelona, ​​Tarragona, Valencia e incluso Zaragoza.

El próximo año también será un año importante más allá de España. Action llegará a Croacia y Eslovenia, que se convertirán en sus mercados número 15 y 16.

Modelo de negocio

De vuelta al mercado español, en menos de cuatro años la cadena de descuentos ha conseguido expandirse rápidamente. ¿Dónde está la clave de su éxito?

Según el máximo ejecutivo de Action en España la clave está en su modelo de negocio centrado en un surtido de 6.000 productos de 14 categorías distintas y a precios bajos.

De hecho, la particularidad de vender productos de 14 categorías les hace tener competidores de todo tipo: desde Mercadona hasta Pepco.

Éste último acaba de eliminar los artículos de alimentación de su surtido, algo que no hará Action (pese a no ser su negocio principal).

Además, la rotación de artículos es alta. Sólo un tercio del surtido es fijo y cada semana introducen unos 150 productos nuevos.

“Con 150 productos nuevos cada semana podemos responder rápidamente a las necesidades cambiantes del cliente, manteniendo precios bajos y mejorando continuamente la calidad y la sostenibilidad”, añade.

Tienda de Málaga. número 100 de Action.

Además, sus precios bajos en un contexto de inflación siempre son un reclamo mayor.

“Uno de los pilares de nuestra fórmula es ofrecer el precio más bajo del mercado, y hemos consolidado esa posición con el tiempo”, asegura.

Junto al surtido y al precio, la ubicación es parte de su estrategia.

A la hora de escoger un lugar para abrir una nueva tienda, en Action buscan espacios donde sea fácil y agradable comprar: con pasillos amplios y mucha luz y de fácil acceso a los productos.

Por ello solemos encontrar sus locales en centros, parques o zonas comerciales, y edificios independientes. Sus tiendas suelen tener entre 800 y 900 m² de superficie de venta.