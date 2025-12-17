España pierde sus bares de toda la vida y da paso a las cafeterías de especialidad

A pesar de la transformación, los bares siguen siendo el tipo de local mayoritario en la hostelería española, representando el 53,2% del sector.

El auge de las cafeterías de especialidad ha provocado la apertura de unos 2.000 nuevos establecimientos entre 2023 y 2024, enfocados en café de alta calidad.

El cierre afecta sobre todo a bares en zonas rurales y periferias urbanas, por motivos como inflación, falta de relevo generacional y altos costes.

En la última década han cerrado más de 24.000 bares tradicionales en España, quedando 163.890 en 2024.

En 2013, en España había 188.000 bares. Una década después, esa cifra es de 163.890. Es decir, 24.110 menos. Dato que refleja que nuestro país pierde año tras año los bares de toda la vida, excepto en 2024.

¿Qué ocurrió el pasado año? “Hubo un cambio de tendencia”, asegura Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.

Ese año se abrieron 399 establecimientos de bebidas (bares), lo que supuso un incremento del 0,2%. Un cambio de tendencia que frenó la caída y mantuvo estable el sector. Aunque no compensa el cierre de bares de los últimos años.

La realidad es que los bares de toda la vida siguen desapareciendo. “En el medio rural y en la periferia de grandes ciudades siguen cerrando establecimientos”, dicen desde la patronal.

Los elevados costes de producción fruto de la inflación, la falta de relevo generacional, el coste laboral, la subida de la cuota de los autónomos y de los alquileres… Son algunas de las losas que soportan estos pequeños negocios.

Problemas a los que hay que sumar “las dificultades del menú del día” o el impacto del teletrabajo que “elimina el parón para bajar a tomar el café en el bar”, señala Gallego.

Sólo sobreviven aquellos que están en los centros de ciudades, cercanos a oficinas o a lugares turísticos.

Por el contrario, muchos de estos espacios que desaparecen no se llenan o se reconvierten en otros negocios en auge dentro del propio sector.

¿Cómo cuáles? Las cafeterías de especialidad, que se han incrementado mucho en los últimos años.

De hecho, desde Hostelería de España apuntan a que ha habido un incremento de 2.000 establecimientos de comidas (restaurantes y cafeterías) entre 2023 y 2024 que se corresponde con este tipo de negocio.

¿En qué consisten estas cafeterías? Se trata de locales centrados en servir café de muy alta calidad y elaborado con granos de café de especialidad que se muelen en el momento.

No son las cafeterías de toda la vida. Detrás de la barra suele estar un barista profesional.

Buscan un tipo de cliente exigente con el producto que toma y al que le gusta conocer su origen. Además, no le importa pagar un mayor precio.

Y como ha añadido Gallego, se trata de negocios más sencillos de montar. “No necesitan cocina, ni salida de humo”, indican desde la patronal. Con un local pequeño y dos trabajadores es suficiente.

Pese a esto, en España también existen cadenas como East Crema Coffee, que ofrecen este tipo de experiencia.

La hostelería en España

No obstante, aunque el bar está en sus horas más bajas, siguen siendo los locales mayoritarios en la hostelería española.

Con 163.890 locales, suponen algo más de la mitad de los establecimientos de hostelería (53,2%).

Un sector que cerró 2024 con un total de 308.256 establecimientos, un 1,8% más que en 2023, según datos del 'Anuario de la hostelería en España'.

De ellos, 266.837 establecimientos (86,6%) pertenecen a la rama de la restauración (restaurantes, cafeterías y bares).

Evolución de los tipos de establecimiento de hostelería en España, según datos de Hostelería de España

El 13,4% restante corresponde a locales de alojamiento (hoteles, casas rurales y camping).

Por detrás de los bares se sitúan en volumen los restaurantes, con 83.714 locales en 2024. Estos han mostrado un crecimiento sostenido en los años previos a la crisis.

En 2024 aumentaron un 3,2% respecto al año anterior. Su peso en el conjunto del sector hostelero alcanza el 27,2%.

El grupo de colectividades y catering, por su parte, es el que más ha crecido en los últimos años, dentro del conjunto de restauración.

Aunque en 2024 el aumento de su censo ha sido más moderado, de un 1,6%, hasta 19.233 establecimientos, que representan el 6,2% del total de la hostelería.