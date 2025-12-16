Mercadona sale de compras: adquiere Logifruit, su proveedor de envases reutilizables

Las claves nuevo Generado con IA Mercadona ha acordado la adquisición de Logifruit, su proveedor especializado en envases reutilizables, para unificar procesos logísticos y mejorar la eficiencia y sostenibilidad de su red de distribución. La operación, sujeta a la aprobación de organismos de competencia y autorizaciones administrativas, permitirá a Mercadona captar sinergias y optimizar recursos. Las 1.600 personas que forman parte de la plantilla de Logifruit se integrarán en el equipo de Mercadona tras la adquisición. Logifruit, fundada en Valencia en 1996, cuenta con 16 plataformas logísticas automatizadas en España y Portugal y ha expandido su servicio a diversos sectores de alimentación.

Mercadona ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de Logifruit, proveedor especialista en la gestión de envases reutilizables, con el objetivo de unificar todos sus procesos logísticos y seguir consolidando la eficiencia y sostenibilidad de su red de distribución.

El acuerdo, que está pendiente de aprobación por parte de los organismos de competencia y de las correspondientes autorizaciones administrativas habituales en este tipo de operaciones, permitirá a Mercadona capturar importantes sinergias y optimizar aún más sus recursos.

Algo que, según la empresa valenciana, permitirá “fortalecer su cadena de montaje y a seguir impulsando una estrategia logística responsable y alineada con los principios de la economía circular”.

Con esta operación,de la que no ha trascendido el precio, las 1.600 personas que forman parte de la plantilla de Logifruit se incorporarán al equipo de Mercadona.

Con este movimiento, Mercadona seguirá desarrollando un modelo logístico diferencial.

Logifruit se fundó en 1996 en Valencia para dar servicio logístico a los proveedores de frutas y verduras de Mercadona, con el objetivo de crear un modelo más sostenible y eficiente para el transporte de productos alimentarios.

Con el tiempo ha ampliado su cartera de clientes a otros sectores de alimentación como carne, charcutería, huevos o pescado.

Logifruit opera a través de una red de unas 15 plataformas logísticas en España y 1 en Portugal, con instalaciones altamente automatizadas.

“Logifruit ha alcanzado un grado de especialización y eficiencia que nunca imaginamos y ahora, con esta integración estratégica, va a seguir consolidándose y añadiendo valor a Mercadona y sus proveedores”, dice Pedro Ballester, presidente de la compañía.