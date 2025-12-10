España consolida su posición como mercado retail más dinámico de Europa con una inversión que crece un 16%

Las claves nuevo Generado con IA La inversión en el sector retail español supera los 2.000 millones de euros en 2024, un crecimiento del 16% respecto al año anterior. Las tasas de ocupación en centros comerciales se mantienen por encima del 93%, con ventas minoristas y afluencia creciendo un 4% anual. El resurgimiento del retail se atribuye a la solidez económica, la resiliencia del comercio físico, la mejora en la financiación y rentabilidades competitivas. Los centros comerciales han contenido el aumento de gastos operativos gracias a inversiones en eficiencia energética, logrando reducciones de consumo de hasta un 20%.

El sector retail en España experimenta un momento de solidez sin precedentes en los últimos cinco años, según el informe "Tendencias CBRE en Retail 2025". Los datos revelan un retorno firme de la confianza inversora en el comercio físico, que se posiciona como el tercer sector con mayor volumen de inversión en el país.

La inversión acumulada en retail supera los 2.000 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 16% respecto al mismo período de 2024. Asimismo, las tasas de ocupación en centros comerciales se mantienen por encima del 93%, mientras que las ventas minoristas y la afluencia registran un crecimiento constante del 4% anual.

El informe identifica cuatro factores clave en este resurgimiento: el sólido comportamiento de la economía española (con un PIB cercano al 3% y consumo privado resistente); la resiliencia del comercio físico pese al avance del e-commerce; la mejora en las condiciones de financiación; y la competitividad de las rentabilidades, con yields en centros comerciales alrededor del 6,5%.

Comercio físico

"España se consolida como uno de los mercados más competitivos y atractivos de Europa, con fundamentos macroeconómicos sólidos, turismo en máximos históricos y renovado interés de inversores institucionales", explica Paul Santos Robson, Senior Director Retail Iberia en CBRE.

Contrariamente a los pronósticos de algunos analistas, el comercio físico sigue siendo el eje vertebrador de las estrategias omnicanal de las marcas. Las tiendas han evolucionado hacia espacios de experiencia, ofreciendo servicios como recogida en tienda, devoluciones ágiles y asesoramiento personalizado.

Un aspecto destacado es cómo los centros comerciales han contenido el crecimiento de gastos operativos en apenas un 2% en los últimos dos años, a pesar de la inflación. Esto se logra mediante inversiones en eficiencia energética: renovación de iluminación LED, sistemas de gestión técnica (BMS) y paneles solares, que reducen consumos hasta un 20% con retornos medibles en menos de dos años.

A nivel europeo, el sentimiento positivo hacia el retail también crece significativamente, con un 40% de financiadores declarando una percepción más favorable que el año anterior, según la encuesta "European Lender Intentions" de CBRE.