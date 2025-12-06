La industria del dulce afronta unas Navidades positivas, pese a que el turrón arrastra los picos máximos del cacao

El sector enfrenta retos como la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad y la adaptación a la volatilidad de los precios de las materias primas y cambios regulatorios.

Un 20% de la producción de dulces navideños se exporta, principalmente a Reino Unido y Estados Unidos, donde los productos españoles como chicles y caramelos también tienen gran demanda.

El turrón sigue siendo el producto estrella en Navidad, representando el 85% de las ventas, seguido por mazapanes, polvorones y el panetone, que gana terreno en el mercado español.

La industria del dulce en España espera una campaña navideña positiva, con un crecimiento previsto del 4% en la facturación, pese al impacto de la inflación y los altos precios del cacao y almendras.

En Navidad, la industria del dulce hace su particular agosto llenando los hogares españoles de turrones, mazapanes, polvorones y el recién aterrizado panetone. No obstante, este sector se ha visto impactado por la inflación en los últimos años y el elevado precio de materias primas tan necesarias como el cacao o las almendras.

“Tenemos la sensación de que las materias primas cada vez son más volátiles”, reconoce el secretario general de la patronal Produlce, Rubén Moreno, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

Eso es algo que les hace jugar en un entorno que califica de “difícil” y al que añade un aspecto complejo e inherente a este sector: “No tenemos 52 semanas para repartir los impactos, sino que lo vendemos todo en apenas tres o cuatro”.

Para que el turrón y otros dulces navideños estén en las tiendas en el mes de septiembre, las compañías productoras los han entregado en agosto.

Pero cuando se aprovisionan los productores es a finales del año anterior. “Y ahí teníamos el cacao en máximos históricos”, recuerda.

Eso quiere decir que el turrón de estas Navidades está hecho con el precio de las materias primas por las nubes del pasado año. Ahora reconoce que el cacao está alto, pero no como en 2024.

“Si te aprovisionas en esa época para empezar a fabricar es una cuestión que es difícil trasladar y explicar al consumidor cuando ahora el cacao está dando un respiro”, cuenta.

El secretario general de la patronal Produlce, Rubén Moreno.

Desde la patronal afirman que las empresas están haciendo un gran esfuerzo en intentar trasladar lo menos posible esta inflación al producto.

De hecho, las previsiones para esta campaña son positivas.

“Tendremos un crecimiento de en torno al 4% más o menos de la facturación”, afirma, a la vez que espera que el gap entre valor y volumen se equilibre más.

El pasado año, la facturación de turrones y mazapanes alcanzó 361 millones de euros, con cerca del 80% del negocio en el mercado nacional.

En Navidades, el rey sigue siendo el turrón con un 85% de las ventas, seguido de mazapanes y polvorones. Y luego están los panetones que se han metido de lleno en este sector, tanto en la gama premium como en los más básicos.

“Se está convirtiendo en otro dulce navideño más aquí en España, especialmente para momentos como la merienda”, señala.

Turrón.

Por eso no rivaliza con el turrón. Un producto que tampoco tiene un gran rival en la marca blanca, que suele rondar el 40%.

Es verdad que aumenta en momentos de inflación, pero al ser “el turrón un producto estacional se compra más la marca de fabricante que la de distribuidor”, señala.

Pese a su estacionalidad, “el turrón se ha reinventado”, dice Rubén Moreno. Y no sólo por la cantidad de sabores que hay en el mercado.

Se pueden encontrar desde los más tradicionales a variedades de cerveza, doritos o pizza, por ejemplo. Pero ahora también se venden en aeropuertos y tiendas gourmet todo el año.

Industria exportadora

Y, además, un 20% se exporta. ¿A dónde? El principal mercado es Reino Unido. Y el segundo es EEUU gracias a los latinos que hay en el país.

Estamos hablando de una región muy importante para la industria del dulce. EEUU es el primer mercado al que España exporta chicles y caramelos.

De ahí que vean con cautela la guerra arancelaria y miren como alternativa a Turquía y Colombia con aranceles pactados con el país menores que los impuestos a la UE.

De hecho, dentro del sector del dulce, caramelos y chicles es la categoría que más impulsa el sector, con una producción en torno a 1.500 millones. Gracias, en parte, al impulso de Halloween en España.

Caramelos. CHUYN Istock

Las galletas españolas también son muy internacionales. Tanto que el directivo de Produlce señala que “somos el desayuno de Europa”.

En total, en 2024 las exportaciones en esta industria (chocolate, caramelos, galletas, turrones y pastelería) alcanzaron los 2.422 millones de euros (+5,3%). Suponen un tercio de la facturación del sector.

Retos del sector

A pesar del peso de las exportaciones, la internacionalización es uno de los retos del sector que mira con muy buenos ojos el acuerdo con Mercosur. Rubén Moreno cree que habrá “muchas oportunidades” para la industria que defiende.

Además, seguir innovando pese a los malos tiempos, la sostenibilidad y un marco regulatorio viable son otros de los desafíos que enumeran desde la patronal del dulce.