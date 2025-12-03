Inditex gana 4.622 millones, un 3,9% más y eleva sus ventas un 2,7%, hasta los 28.171 millones en los nueve primeros meses

Inditex opera en 214 mercados con 5.527 tiendas y prevé un crecimiento del espacio bruto anual del 5% entre 2025 y 2026, además de un impulso en ventas online.

Inditex cierra los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (de febrero a octubre) con un beneficio neto de 4.622 millones de euros, un 3,9% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que eleva sus ventas un 2,7%, hasta 28.171 millones de euros.

El resultado operativo (Ebitda) se incrementó un 4,2%, hasta 8.303 millones de euros, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de un crecimiento inferior al de los nueve meses del anterior ejercicio fiscal, en el que su beneficio creció un 8,5% más y su facturación un 7,1%.

No obstante, en el tercer trimestre las ventas subieron un 4,9% hasta los 9.814 millones de euros, un incremento del 8,4% a tipo de cambio constante.

El beneficio neto creció un 9% hasta los 1.831 millones de euros. Por encima de las previsiones de mercado.

Previsiones

En los nueve primeros meses del año realizaron aperturas en 39 mercados. Al cierre del período, Inditex operaba 5.527 tiendas.

La compañía fundada por Amancio Ortega avanza que las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 han crecido un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024 (un 9% más entre 1 noviembre y 24 noviembre 2025).

Inditex opera en 214 mercados con baja cuota de mercado en un sector fragmentado. La optimización de las tiendas sigue su curso y esperan que esto impulse nuevas mejoras en la productividad.

“Se espera que el crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo acompañado con una fuerte venta online”, detallan.

A los tipos de cambio actuales, anticipan un impacto divisa de aproximadamente un -4% en las ventas en 2025. En 2025 Inditex espera un margen bruto estable (+/-50 pb).

El gigante textil recuerda que en la junta de accionistas se creó el Consejo Asesor Internacional de Inditex. Este órgano ya ha mantenido su primera reunión. Fue el pasado 27 de noviembre.

El objetivo de su actividad es el asesoramiento al consejo de administración de Inditex en materia de geopolítica, economía internacional y otros asuntos globales. Está presidido por Enrico Letta, y completan su composición Taeho Bark, Simon Fraser, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores y Marcos Troyjo.

El dividendo final del ejercicio 2024 (0,84 euros por acción) se pagó el 3 de noviembre de 2025.