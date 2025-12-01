La dirección de Nestlé en Europa no despeja las dudas sobre los despidos y crece la incertidumbre en la plantilla

Nestlé busca ahorrar 3.228 millones de euros para 2027 y estudia vender total o parcialmente su negocio de aguas, valorado en 5.000 millones de euros, sin aclarar aún la fórmula definitiva.

En España, la plantilla de 4.600 empleados y diez plantas de producción está especialmente preocupada por el futuro de las fábricas de agua mineral de Aquarel (Badajoz) y Viladrau (Girona).

Los sindicatos denuncian la falta de transparencia y diálogo de la dirección, que solo ha justificado los recortes por pérdida de competitividad y ajustes en el portafolio de productos.

Nestlé mantiene la incertidumbre entre sus empleados europeos tras anunciar el despido de 16.000 trabajadores en dos años, sin concretar las cifras por país ni detalles sobre la venta de la división de aguas.

Aumenta la incertidumbre en Nestlé. Tras el anuncio de que en los próximos dos años despedirán a 16.000 trabajadores, la dirección sigue sin dar cifras concretas a la plantilla ni tampoco aclara la venta de la división de aguas.

Según ha podido saber este periódico, en la última reunión mantenida hace unos días en Suiza entre la dirección europea de la empresa de alimentación y los sindicatos europeos (coordinados por EFFAT y la UITA) no se han presentado las cifras de los despidos por mercados.

“Tenemos que revisar los mercados”. Eso es lo que les ha trasladado la compañía, además de defender los recortes de puestos de trabajo por “la pérdida de competitividad y la venta de algunos productos”.

Pero todo ello “sin concretar nada” ni ofrecer “información relevante ni de los despidos ni de la división de aguas”, señalan fuentes sindicales a EL ESPAÑOL-Invertia.

Por lo que los sindicatos siguen denunciando la falta de transparencia y diálogo por parte de la dirección de Nestlé.

La situación, un mes y medio después de saltar la noticia de los despidos, genera aún más incertidumbre en una plantilla formada por 277.000 empleados a nivel mundial.

En España, son 4.600 trabajadores. Nuestro país tiene un importante peso en la producción global a través de diez plantas.

16.000 despidos

Bajo la nueva dirección formada por Pablo Isla como presidente y por Philipp Navratil como CEO, Nestlé anunció este recorte de 16.000 empleos a mediados de octubre.

El objetivo es ahorrar 3.000 millones de francos suizos (3.228 millones de euros) para finales de 2027.

La multinacional suiza pretende reducir aproximadamente 12.000 profesionales administrativos yotras 4.000 personas en sus fábricas y cadenas de suministro.

Lo que se desconoce son los despidos concretos por áreas geográficas. Hay que tener en cuenta que está presente en más de 180 países con 2.000 marcas. Aunque no en todos ellos cuenta con fábricas.

División de aguas

En paralelo al proceso de despidos, la plantilla en Europa -y especialmente en España- está pendiente de qué ocurrirá con la división de aguas.

Nestlé contrató a Rothschild para que le asesore en la venta de este negocio para finales de este año, según Reuters.

Y en septiembre, fuentes sindicales aseguran que la dirección les comunicó su intención de vender dicha división.

“Nestlé necesita dinero para poder competir”, señalan. Su negocio del agua podría estar valorado en 5.000 millones de euros.

Lo que desconocen es la fórmula que usarán: venta total o una venta parcial en la que la empresa de alimentación siga siendo la propietaria mayoritaria.

De momento, aquí la dirección también guarda silencio. No obstante, parece que habrá pronto una reunión para tratar el tema, según avanzan fuentes cercanas.

Esta venta a nivel europeo preocupa puesto que en España Nestlé tiene dos plantas: la de Aquarel en Herrera del Duque (Badajoz) y la planta de Viladrau (Girona).