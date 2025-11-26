Aldi acelera con su plan de expansión: superará los 490 'súper' en España con las seis aperturas de diciembre

Con este ritmo de crecimiento, Aldi alcanza más de 7,7 millones de clientes en España y una cuota de mercado del 1,9% según Kantar.

En Andalucía, la empresa suma tiendas en Torremolinos, Palma del Río, Pozoblanco y Dos Hermanas, mientras que en Cataluña abrirá en Pallejà y Barcelona.

Las nuevas aperturas se concentrarán en Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía, regiones donde la cadena ya cuenta con una fuerte presencia.

Aldi apura el final del año para abrir nuevos supermercados y cerrar su plan de expansión. Así, en diciembre la compañía alemana inaugurará seis tiendas más en España para superar la cifra de 490, según avanza la cadena a EL ESPAÑOL-Invertia.

Con estos establecimientos, que se ubicarán en Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía, superarán las 30 aperturas este año.

De hecho, ese crecimiento de la compañía en este final de año se concentra en regiones donde Aldi ya cuenta con una fuerte presencia.

En Andalucía, hoy ha abierto una nueva tienda en Torremolinos (Málaga). A inicios de diciembre crecerá en la provincia de Córdoba, con sus primeras tiendas en los municipios cordobeses de Palma del Río y Pozoblanco.

A lo largo del mes también expandirá su presencia en Dos Hermanas (Sevilla), donde abrirá su cuarta tienda, después de inaugurar la tercera en octubre.

En esta ciudad, Aldi dispone además de la plataforma logística que abastece a Andalucía y parte de Extremadura. En total, supera los 110 supermercados y los 1.500 trabajadores en la región.

Aldi avanza también en Cataluña, donde tiene cerca de 110 tiendas y más de 1.500 trabajadores. En los próximos meses ampliará su crecimiento en la provincia de Barcelona.

En diciembre inaugurará su primer supermercado en Pallejà (Barcelona) y sumará otra tienda en la capital catalana, en la calle Rosselló. La compañía también ha anunciado una nueva tienda a inicios de 2026 en el Mercat Montserrat de Barcelona.

Y en la Comunidad de Madrid, la alemana llega a Getafe. En total, la compañía cuenta con cerca de 70 supermercados y más de 1.200 trabajadores en la comunidad madrileña.

Crecimiento

Con las nuevas aperturas, la compañía culmina su plan de expansión para 2025, con un crecimiento repartido por todo el territorio y concentrado en el último trimestre del año.

Fruto de esta expansión, Aldi ya cuenta con más de 7,7 millones de clientes en España.

A septiembre de 2025, su cuota era del 1,9%, según Kantar. La consultora siempre destaca que es la cadena que más compradores ha ganado en los últimos años.