Radiografía del menú del día en los bares: su precio sube 21% en una década por la inflación

La competencia de la comida preparada ha crecido, impulsada por cadenas como Mercadona, lo que representa un reto adicional para la hostelería tradicional.

Existen grandes diferencias de precio entre comunidades autónomas: Canarias ofrece el menú más barato (13 euros) y Baleares el más caro (16 euros).

La subida se debe principalmente a la inflación, el aumento de costes en productos como café, huevos y electricidad, además de mayores gastos laborales y de alquiler.

El precio medio del menú del día en España ha subido un 21,3% en la última década, alcanzando los 14,2 euros en 2025.

El menú del día sube de precio cada año. En 2025, su precio medio ascendió a los 14,2 euros en España, un 1,5% más que en 2024. Se trata de un ligero crecimiento anual, pero si lo comparamos con diez años atrás, su precio se ha disparado un 21,3%.

En concreto, en 2016 el menú costaba 11,7 euros. Es decir, hablamos de 2,5 euros de subida en una década.

¿Los motivos? El principal es la elevada inflación que vive el sector. El café (+19,9%), los huevos (+17,9% anual) y la electricidad (+16,8%), con mucha incidencia en la hostelería, crecen a doble dígito, a lo que hay que sumar el coste laboral y la subida de la cuota de los autónomos y de los alquileres.

No obstante, Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, habla de una subida controlada con respecto a 2024.

“Este año se ve un estancamiento de la evolución del menú del día”, dice. Además, un 50% de los establecimientos ha tenido una evolución inferior a esa subida del 1,5% de este año.

Y tres de cada diez establecimientos no han movido el precio, según una encuesta elaborada por la patronal Hostelería de España junto a la empresa Edenred.

Si bien es cierto, un 10% de restaurantes ha incrementado en más de un 4% el precio, más en línea con el IPC.

Por comunidades autónomas, el menú más barato es el de Canarias con un ticket medio de 13 euros, Asturias (13,2 euros) y Andalucía y Murcia (13,4 euros)

En el otro extremo tenemos a Baleares con la propuesta más cara (16 euros). Le siguen País Vasco (15,8 euros) y Cataluña (15,4 euros). En Madrid, el precio medio es de 14,5 euros.

El menú se adapta

Y parece que seguirá subiendo, aunque sea de forma moderada. Desde la patronal muestran su preocupación por esta deriva de incremento de los costes de alimentos.

“Hoy se están cerrando bares en la periferia de Madrid y Barcelona”, aseguran.

Por ello, debido a los elevados costes, la restauración se ha adaptado en función de su ubicación y necesidades.

Por ejemplo, hay menús ejecutivos para zonas de oficinas cuyos precios se han movido a una franja más elevada. Otra opción es ajustar los tiempos de apertura y cerrar las franjas de tarde para centrarse en comidas y cenas.

También se ha asentado el medio menú o la elaboración de cartas distintas con “la desaparición de solomillos por su elevado precio, por ejemplo, por otras piezas con precios más asequibles”, detallan desde la patronal.

El sector también juega con la baza de que el turista tira mucho del menú del día en España, de la calidad-precio de la oferta y de que las personas cada vez cocinan menos.

Comida preparada

Al aumento del precio se suma que ha surgido una alternativa que es más competitiva en precio, cercana, sencilla y, a veces, más rápida que supone una competencia para el menú del día.

Hablamos de la comida preparada que ha ganado peso en la sociedad española gracias, en parte, a que el líder del sector (Mercadona), lanzó hace siete años su sección ‘Listo para Comer’. Gran parte de las cadenas de distribución han seguido estos mismos pasos.

En 2024 su consumo en España creció un 6,6%, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre).

Con cada vez más hogares unifamiliares y el poco tiempo —o ganas— que la gente tiene para comer, la comida preparada es un aliado más en el día a día.

Esto no ha pasado desapercibido para la restauración. "En algunos puntos puede ser una preocupación importante la aparición de este fenómeno", señalan desde la patronal de hostelería.

Pero donde ven problemas es en las zonas de degustación de los supermercados. Desde la patronal de hostelería están abiertos a la competencia, pero jugando con las mismas reglas.

Es decir, “si se dan comidas y se consumen comidas de manera habitual, los establecimientos tienen que tener la misma regulación”, concluyen.