David Navas (Unide): “No es lo mismo trabajar en Mercadona o Lidl que tienen tiendas propias que en una cooperativa”

Desde el pasado 7 de mayo, David Navas es director general de Unide, una de las cooperativas de distribución de alimentos con más solera de España que ahora busca, con este cambio, renovarse para crecer.

“He llegado con la renovación de la dirección y del comité de dirección”, señala David Navas en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia. El directivo sustituyó a Celso López, que ostentó este cargo durante 27 años y este año se jubiló.

Con una experiencia de más de 20 años en el sector de la alimentación en puestos directivos en Grupo Dia, Foodiverse y Bricocentro, David Navas aceptó el reto de liderar la cooperativa que nació en 1931 y cuenta con 600 socios.

Esta experiencia, especialmente al frente del negocio de franquicias de Dia, le permite tener “una visión y capacidad para gestionar este tipo de organizaciones” que son muy diferentes a Mercadona y otras cadenas competidoras.

“No es lo mismo trabajar en Lidl o en Mercadona, que tienen tiendas propias que en una organización que es una cooperativa”, dice.

Supermercado de Unide.

Eso hace que la gestión de su red de tiendas sea “distinta”, ya que cada socio es propietario de su negocio. Quizás, por ello, reconoce que Covirán es lo más parecido a Unide.

También es distinto al modelo de franquicia. “Los socios deciden si quieren suministrarse en sus tiendas de los productos de Unide o de productos locales”, explica el directivo.

Plan estratégico

De hecho, su red de tiendas tiene un papel fundamental en el plan estratégico 2025-2028.

La idea es “abrir más de 200 nuevas tiendas en cuatro años”, comenta. Es decir, unas 50 cada año.

Algo que incrementará su actual red de tiendas, formada por más de 585 establecimientos de sus diferentes enseñas: Unide Supermercados, Unide Market, Unide Alimentación y Udaco Alimentación.

El plan -denominado Unide 2.0- pretende que el grupo siga abriendo supermercados donde son fuertes, como Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

David Navas, director general de Unide.

Pero también donde haya capacidad de crecimiento, como en el norte de España. “Iremos a Cantabria, País Vasco o La Rioja”, añade David Navas.

Asimismo, Unide pone el foco en la zona del Levante (Valencia y Alicante) por el “crecimiento de su población” y en Canarias, donde cuentan con 130 tiendas estando presentes en todas las islas.

De momento, este año el plan de aperturas va bien. “Llevamos unas 40 y este año vamos a cumplir con las 50 tiendas”, asegura el directivo. El año pasado se inauguraron 27.

Además, para potenciar este crecimiento, la compañía está impulsando una nueva fórmula de coinversión para ayudar a los socios a abrir una segunda tienda de la marca.

Pilares del plan

En paralelo al aumento de la red de tiendas, el grupo cooperativista quiere asentar su modelo de negocio sobre varios pilares.

Uno de ellos es el de reforzar la propuesta de valor para el consumidor, pero también para el socio.

“Hay una gran lucha por el emprendedor, ya que muchas cadenas de retail apuestan también por tener franquicias”, señala.

Por eso, “tenemos que hacer más atractiva nuestra enseña para captar a nuevos socios”, añade el director general.

Unide Supermercados de Alcalá de Henares (Madrid).

Para ello, asegura que otro pilar es evolucionar en capacidad logística, automatización, digitalización, inteligencia artificial y ecommerce.

En este último apartado, David Navas asegura que la venta online es un servicio que ponen a disposición del socio, quien decide usarlo o no. Actualmente, 40 socios en algo más de 40 tiendas lo desarrollan.

“Creemos que se extenderá, pero no tenemos intención de llevarlo al 100% porque hay socios que no lo necesitan”, indica.

Asimismo, el directivo añade que el plan pretende atraer, retener talento y reforzar la marca Unide.

Recientemente, ha incorporado la marca propia del Grupo IFA, lo que le permite duplicar su surtido de marca del distribuidor, que pasa de 700 a 1.400 referencias

Con este plan también quiere mantener algunos de sus valores, como seguir intentando ofrecer un servicio de cercanía, que para el directivo “no es lo mismo que proximidad”.

Interior de un supermercado de Unide.

“Me refiero a la cercanía física y personal”, apunta. Unide cuenta con 300 tiendas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, donde el socio es una persona del pueblo que conoce muy bien a sus clientes.

Con todo ello, el objetivo es alcanzar una facturación conjunta de los negocios de comercio integrado y Cash & Carry de 390 millones de euros.

Y todo en España. El director general descarta por ahora el salto internacional a Portugal.