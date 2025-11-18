El Tribunal Supremo blinda la marca Donut y da la razón al Grupo Bimbo frente a una compañía de restauración

Grupo Bimbo celebra una victoria legal histórica ante el Tribunal Supremo, poniendo fin a un litigio iniciado en 2017 por la defensa de su icónica marca Donuts contra el uso del término en el ámbito comercial por parte de un tercero.

Tras un proceso legal de casi nueve años, la sentencia ha estimado el recurso de casación de Bimbo Donuts Iberia, según informa la compañía en un comunicado.

El conflicto tiene su origen en que Atlanta Restauración Temática ofrecía en su web unas rosquillas bajo la denominación Redondoughts, que describía como “donut”.

El grupo Bimbo interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid por violación de marca y competencia desleal. Una demanda que finalmente ha ganado.

La sentencia reconoce el renombre extraordinario, otorgándole la máxima protección legal y confirmando que el uso no autorizado y descriptivo del término Donut con fines comerciales constituye una violación de los derechos de marca.

Más concretamente, el Tribunal Supremo establece que “este uso desleal y no autorizado implica per se un vínculo mental directo con la marca registrada Donuts”.

Asimismo, la resolución impone el cese definitivo de la parte contraria en todo uso del signo Donut en el ámbito comercial y para bollería, asegurando la exclusividad del término de Grupo Bimbo.

Además, el Tribunal Supremo destaca en dicha Sentencia, por primera vez, que la incorporación de una marca a los diccionarios de la lengua, y su uso coloquial, no comporta una pérdida o limitación de los derechos de exclusiva de su titular, que deben ser respetados en el comercio en todo caso.

“Celebramos esta resolución como un impulso para continuar innovando y liderando la categoría, sabiendo que la excelencia de la marca está ahora legalmente blindada en su máxima expresión”, señala Carlos Tatay, Marketing VP en Grupo Bimbo.