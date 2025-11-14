La plantilla de Nestlé en España, en vilo: la dirección no concreta los despidos ni aclara el futuro de su división de aguas

Hace un mes, Nestlé comunicó el mayor recorte de empleo de su historia: en dos años despedirá a 16.000 trabajadores. Un anuncio que en España -donde la compañía suiza tiene una presencia importante- ha generado incertidumbre ya que se desconoce a cuántas personas afectará.

“Seguimos sin datos”, señalan fuentes de CCOO a este periódico. Los sindicatos se reunieron esta semana con la dirección en España, pero no hubo ninguna novedad al respecto.

Es lo mismo que la filial española ha explicado a este periódico. “Estamos a la espera de conocer los detalles y, por ahora, no hay información adicional disponible a la comunicada”, señalan.

Así que ante esta falta de información, los sindicatos ponen todas sus esperanzas en el día 26 de noviembre.

Esa es la fecha en la que se celebrará un comité europeo en Suiza. Ahí tendrán oportunidad de reunirse con la dirección europea de Nestlé.

Mientras tanto, los sindicatos -tanto en España como a nivel europeo- denuncian esa escasez de información, pero también la falta de transparencia y diálogo por parte de la dirección de Nestlé.

Algo que genera “incertidumbre y mucho estrés”, aunque dicen “mantenerse cautos” a la espera de conocer las cifras. Y cuando se comuniquen los despidos, tratarán de luchar para que “afecte lo menos posible” a la plantilla española.

Peso de España

En España, Nestlé cuenta con unos 4.600 trabajadores. Es un mercado importante para la compañía suiza, que recientemente anunció una inversión de siete millones de euros en su fábrica de fabada Litoral.

El pasado año, facturó 2.582 millones de euros, un 4,1% más gracias a las exportaciones y las promociones. Representa el 2,6% de la facturación total del grupo.

También invirtió 76 millones de euros, la mayoría en sus diez centros. Por número de fábricas, iguala a Suiza y sólo es superada en Europa por Alemania y Francia.

Y usa nuestro mercado para lanzar sus innovaciones. En 2024, sacó nuevas referencias, como las variedades Nesquik Fresa y Nesquik Jungly.

16.000 despidos

Bajo la nueva dirección formada por Pablo Isla como presidente y por Philipp Navratil como CEO, Nestlé anunció este recorte de 16.000 empleos a mediados de octubre.

El objetivo es ahorrar 3.000 millones de francos suizos (3.228 millones de euros) para finales de 2027.

La multinacional suiza pretende reducir aproximadamente 12.000 profesionales administrativos y otras 4.000 personas en sus fábricas y cadenas de suministro.

Lo que se desconoce son los despidos concretos por áreas geográficas. Hay que tener en cuenta que está presente en más de 180 países con 2.000 marcas. Aunque no en todos ellos cuenta con fábricas.

División de aguas

En paralelo al proceso de despidos, la plantilla en España está pendiente de qué ocurrirá con la división de aguas.

Nestlé contrató a Rothschild para que le asesore en la venta de su división de aguas para finales de este año, según Reuters.

Y en septiembre, fuentes sindicales aseguran que la dirección les comunicó su intención de vender dicha división.

“Nestlé necesita dinero para poder competir”, señalan. Su negocio del agua podría estar valorado en 5.000 millones de euros.

Planta de Aquarel de Nestlé.

Una cifra elevada que, además, le permitiría centrarse en el core de su negocio.

Lo que desconocen es la fórmula que usarán. “Podría ser una venta total o una venta parcial en la que la empresa de alimentación siga siendo la propietaria mayoritaria”, vaticinan.

Esta venta a nivel europeo preocupa puesto que en España Nestlé tiene dos plantas: la de Aquarel en Herrera del Duque (Badajoz) y la planta de Viladrau (Girona).

Ambas instalaciones gestionan el embotellado y extracción de agua mineral.