Yum! Brands pone a la venta Pizza Hut ante las dificultades que atraviesa el sector

Goldman Sachs y Barclays han sido contratados como asesores financieros para explorar diversas opciones estratégicas sobre el futuro de Pizza Hut.

La compañía busca que Pizza Hut alcance su máximo potencial y maximice el valor para franquiciados, consumidores, empleados y accionistas, sin descartar una posible venta.

Yum! Brands, propietaria de KFC y Taco Bell, ha anunciado que pone en revisión estratégica a Pizza Hut debido a las dificultades actuales del sector.

“El equipo de Pizza Hut ha estado trabajando arduamente para abordar los desafíos comerciales y de categoría; sin embargo, el desempeño de Pizza Hut indica la necesidad de tomar medidas adicionales para ayudar a la marca a alcanzar su máximo potencial, lo cual podría lograrse mejor fuera de Yum! Brands”, señala Chris Turner, director ejecutivo de Yum! Brands.

La dueña de Taco Bell no ha establecido una fecha límite ni un cronograma definitivo para la finalización de la revisión de opciones estratégicas. Tampoco puede garantizar que esta revisión dé como resultado algún desenlace o transacción específica.

