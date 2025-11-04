La dueña de Primark estudia la separación de su división textil

Las claves nuevo Generado con IA Associated British Foods (AB Foods) estudia separar su división textil Primark del negocio de alimentación para maximizar el valor a largo plazo, aunque aún no ha tomado una decisión. La revisión de la estructura del grupo cuenta con la participación de su principal accionista, Wittington Investments, que mantiene el compromiso de conservar la mayoría en ambos negocios. En el último año fiscal, AB Foods registró una caída del 29,4% en el beneficio neto atribuido, hasta 1.045 millones de libras, mientras que Primark aumentó sus ventas en Europa y Estados Unidos. Primark continuará su expansión de tiendas en Europa, Estados Unidos y a través de franquicias, esperando que esta estrategia aporte un 4% al crecimiento de ventas en 2026.

Associated British Foods (AB Foods) se plantea la posibilidad de segregar Primark, su división textil minorista, del resto del negocio de alimentación de la multinacional.

Esta división forma parte de una revisión de la estructura del grupo para "maximizar su valor a largo plazo", aunque aún no ha tomado una decisión al respecto.

"Si bien aún no se ha tomado ninguna decisión, el resultado de esta revisión podría llevar al consejo a decidir la separación de los negocios de Primark y Alimentación", ha indicado la compañía.

Y ha añadido que está llevando a cabo esta evaluación en consulta con el principal accionista de ABF, Wittington Investments, "que mantiene su compromiso de conservar la participación mayoritaria en ambos negocios".

"Como consejo de administración, hemos analizado periódicamente la estructura del grupo para evaluar la mejor manera de desarrollar nuestros sólidos negocios de Alimentación y Primark", ha comentado Michael McLintock, presidente de Associated British Foods.

En este sentido, el presidente de ABF ha explicado la necesidad de realizar esta revisión dado "el tamaño que ha alcanzado Primark" y la necesidad de comprender mejor los negocios de Alimentación, con el fin de evaluar si una separación de las actividades de Primark y Alimentación sería una mejor opción en los próximos años.

"Nuestro singular y excepcional negocio de Alimentación ha sido históricamente menos comprendido por los mercados financieros que Primark, a pesar de contar con una cartera muy atractiva, una amplia experiencia global y un gran potencial", ha añadido George Weston, consejero delegado de ABF, subrayando que Primark posee una marca internacional increíblemente fuerte, una propuesta de valor para el cliente muy atractiva y sustanciales oportunidades de crecimiento.

Resultados

En paralelo, la multinacional británica ha informado este martes de que al cierre de su año fiscal, que concluyó en septiembre, registró una caída del 29,4% del beneficio neto atribuido, hasta 1.045 millones de libras (1.191 millones de euros), incluyendo un impacto adverso de 188 millones de libras (214 millones de euros) en atípicos, frente al efecto negativo de 35 millones de libras (40 millones de euros) del ejercicio anterior.

La cifra de ingresos de AB Foods alcanzó un total de 19.459 millones de libras (22.180 millones de euros), un 3% menos, mientras que la deuda neta creció un 30%, hasta 2.629 millones de libras (2.997 millones de euros).

Entre los distintos negocios de la británica, Primark registró una cifra de negocio de 9.489 millones de libras (10.816 millones de euros), un 1% más, mientras que el beneficio operativo ajustado fue de 1.126 millones de libras (1.283 millones de euros), un 2% más, con un margen operativo ajustado del 11,9%, frente al 11,7% del año anterior.

Las ventas de Primark en el ejercicio disminuyeron un 1% en Reino Unido e Irlanda; mientras que aumentaron un 2% en el resto de Europa, incluyendo un avance del 5% en España y Portugal; y un 20% en Estados Unidos.

De su lado, el negocio de comestibles retrocedió un 3% en el ejercicio, hasta 4.125 millones de libras (4.702 millones de euros); el de ingredientes bajó un 4%, hasta 2.041 millones de libras (2.341 millones de euros); y un 12% el de azúcar, con 2.054 millones de libras (2.341 millones de euros); mientras que el agrícola facturó 1.616 millones de libras (1.842 millones de euros), un 2% menos.

De cara al ejercicio actual, AB Foods espera registrar un crecimiento en el beneficio operativo ajustado y en el beneficio por acción ajustado.

En el caso de Primark, la compañía prevé que el entorno de consumo se mantendrá moderado y se centrará en fortalecer su propuesta de valor para el cliente con el objetivo de impulsar las ventas comparables.

"Nuestro programa de expansión de tiendas continúa en Europa, Estados Unidos y a través de nuestro modelo de franquicias, y se espera que contribuya con aproximadamente un 4% al crecimiento de las ventas en 2026", explicó la empresa.