Kimberly-Clark (Scottex) compra por 42.275 millones de euros al dueño de Neutrogena y Listerine

El grupo estadounidense Kimberly-Clark, dueño de marcas como Scottex o Kleenex, ha llegado a un acuerdo con su competidor Kenvue para su compra por unos 48.700 millones de dólares (42.275 millones de euros), lo que dará lugar a un gigante del gran consumo a nivel mundial.

En concreto, el acuerdo entre las dos compañías prevé el pago de 3,50 dólares en efectivo por acción en efectivo y 0,14625 acciones de Kimberly-Clark por cada título de Kenvue, antigua división de cuidado de la salud de Johnson & Johnson y responsable de marcas de relevancia como Neutrogena, Listerine, Nicorette o Johnson's Baby.

Considerando el precio a 31 de octubre de los títulos de Kimberly-Clark, estos términos implican que los accionistas de Kenvue recibirían 21,01 dólares por cada una de sus acciones.

"Nos entusiasma unir a dos empresas emblemáticas para crear un líder mundial en salud y bienestar", ha resaltadp Mike Hsu, director ejecutivo de Kimberly-Clark.

JPMorgan se ha comprometido a financiar la transacción. Kimberly-Clark también financiará parcialmente el acuerdo con los ingresos procedentes de la escisión de su unidad internacional de productos de papel tisú este año.

Cabe recordar que desde su escisión de Johnson & Johnson en 2023, Kenvue tuvo dificultades como empresa independiente.