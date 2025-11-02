Así es el plan de Reyes Giménez (ex Burger King) y el fondo de un heredero de Carrefour para expandir Can Pizza por España

El plan de expansión de Can Pizza incluye una inversión de entre seis y siete millones de euros, con el objetivo de facturar 22 millones en tres años.

Reyes Giménez, ex ejecutiva de Burger King, lidera el plan de expansión de Can Pizza, con la meta de duplicar su número de restaurantes en tres años.

Gregoire Bontoux-Halley, heredero de Carrefour, adquirió el 85% de Can Pizza a través de Abordador Capital, y planea abrir tres locales al año.

Can Pizza, fundada en 2014 en Barcelona, planea expandirse por España, comenzando por Madrid, con un plan estratégico diseñado por Abordador Capital.

Can Pizza es un referente de la pizza artesanal en España. Nació en 2014 en El Prat de Llobregat, Barcelona, de la mano de Isaac Aliaga, los hermanos italianos Max y Stefano Colombo y Lolo Vuoturni. Más de diez años después, la pizzería quiere dar el gran salto a Madrid y a toda España.

¿Cómo? Pues con un plan estratégico a tres años diseñado por Abordador Capital, sociedad de inversión con sede en Luxemburgo.

Está gestionada por el multimillonario heredero de Carrefour, Gregoire Bontoux-Halley, que, además, tiene inversiones en otras empresas en España como Kelme o Clarel.

A principios de 2025 Abordador Capital adquirió el 85% de la cadena de pizzerías Can Pizza con el objetivo de impulsar la expansión.

El 15% restante está en manos de sus socios fundadores, que se mantienen en el proyecto “para asesorar y ayudar”, aunque la idea es que el fondo se haga más adelante con el 100% del capital.

Así lo cuenta en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia Reyes Giménez, nombrada CEO de Can Pizza en septiembre de este año para liderar el plan de expansión.

Un plan que se iniciará en Madrid, desde donde la directiva trabajará para abrir una media de tres locales al año.

“Queremos duplicar la red en tres años”, avanza. Es decir, pasar de los diez restaurantes actuales (ocho en Barcelona, uno en Ibiza y otro en Madrid) a 20.

Se trata de un crecimiento que califica de “razonable” y “controlable”. No es abrir por abrir. Se hará con locales propios y no franquiciados.

Y el objetivo es llegar a zonas residenciales. Nada de espacios premium en las principales calles de la capital. Su público son las familias y grupos de amigos.

“El reto es sacar a Can Pizza de su zona de origen y ver cómo responde”, asegura. Por ello, primero empezarán en Madrid, donde ya cuentan con un establecimiento en la zona de Chamberí.

Reyes Giménez, CEO de Can Pizza.

Luego vendrá el resto de España, con la zona del Levante en el punto de mira.

Este plan de expansión contará con una inversión de entre seis y siete millones de euros.

Y los objetivos son ambiciosos. “La idea es facturar 22 millones en tres años”, cuenta la CEO. Este año cerrarán con una cifra de negocio de 13 millones.

De momento, este es el plan de crecimiento de Abordador a tres o cuatro años vista. Después se tomarán decisiones.

La directiva no descarta nuevas operaciones o que el vehículo de inversión salga de la compañía.

Aunque tienen vocación de quedarse a largo plazo en los proyectos en los que está. En Kelme, este año, ha aumentado su participación hasta el 40%.

La labor de Reyes

La llegada de Reyes Giménez no busca cambiar el modelo, sino “profesionalizar los procesos, poner el foco en la expansión y ser consistente con la marca”, señala.

De ahí que esta semana la matriz absorbiera sus diez filiales (una por cada local), según el Registro Mercantil. Un movimiento para simplificar la estructura.

La directiva, además, carga a sus espaldas con muchos años de experiencia en el sector de la restauración donde ha desarrollado su carrera en compañías multinacionales como Burger King, Comercial Farlabo, Grupo La Prairie y Estée Lauder.

En los últimos años, Giménez lideró áreas de marketing, desarrollo de negocio y operaciones en empresas como Foodbox (Santagloria), Avanzafood y Compañía del Trópico.

Pizza de Can Pizza.

Además de liderar el plan de expansión, la máxima ejecutiva quiere “garantizar la calidad del producto”.

Es precisamente eso lo que ha llevado a Can Pizza a ganar premios como la 'Mejor Pizza de España 2023' por su creación ‘Pulp Edition’ en el concurso de Madrid Fusión.

Por ello mantendrán el concepto artesanal. Sus pizzas seguirán haciéndose igual en los locales que, a la vez, funcionan como obrador.

También continuarán usando productos frescos y mantendrán las 72 horas de tiempo para fermentar la masa. “Ese es el valor diferencial”, señala.

Ralentización del sector

Son conscientes de que haciéndolo así es cómo conseguirán atraer a un público más selectivo en su gasto.

“El cliente se muestra cauto por lo que puede venir y el mercado se está ralentizando”, avisa. Por ello, considera que apostando por la calidad el consumidor sabrá elegirles.

Imagen de Can Pizza.

Dicha apuesta también la mantienen en pleno momento inflacionista y con una competencia “feroz” e inmersa en una guerra de precios “brutal”.

En Can Pizza lo tienen claro: “No hemos entrado en la guerra de precios ni vamos a devaluar la marca”. La CEO asegura que no es la política a seguir porque por ahora mantienen rentabilidad.

Un ticket medio para una persona en sus locales ronda los 20 o 22 euros (pizza más bebida), según Giménez.

Así que por ahora, Can Pizza seguirá mezclando la tradición italiana con innovación y una experiencia informal y de calidad para conquistar Madrid de la misma forma que ya lo ha hecho en Barcelona.