Correos lanza la primera fase del plan de prejubilaciones para renovar la plantilla

Correos ha puesto en marcha la primera fase del nuevo Plan de Salidas (prejubilaciones) y Entradas (contrataciones), con el objetivo de renovar su plantilla tras las negociaciones con las organizaciones sindicales.

CCOO, que tiene una representación del 40% en la empresa pública postal, ha informado de que se ha alcanzado un acuerdo en las mesas de negociación celebradas este jueves, lo que dará inicio al plan de salidas y entradas.

Para el sindicato, las salidas y entradas ordenadas en el tiempo que se están poniendo en marcha son necesarias para ordenar el relevo generacional en la empresa pública y dar cumplimiento a uno de los compromisos laborales impulsados y acordados por el sindicato con el presidente de Correos, Pedro Saura, y la SEPI, la sociedad dependiente de Hacienda que es dueña de la empresa.

De esta forma, el próximo mes de diciembre se abrirá el plazo para que las más de 10.000 personas potencialmente interesadas en acogerse al plan -que deberán haber cumplido 61 años o más a 31 de diciembre de 2028- puedan presentar la documentación requerida y dar así inicio a esta primera fase.

La presentación de esta documentación será voluntaria y permitirá avanzar en la negociación con la empresa para concretar las condiciones legales y económicas del Plan Plurianual 2025-2028.

Paralelamente, CCOO ha exigido que Correos lleve a cabo una convocatoria plurianual de ingreso 2025-2028, que incluya varios procesos de incorporación de personal fijo, el primero a resolverse en 2026 mediante el sistema de concurso-oposición.

Posteriormente se procederá a la renovación de las Bolsas de Empleo, garantizando la cobertura de los puestos necesarios en la empresa pública, que permitan seguir asegurando el servicio postal público.